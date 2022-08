Bones and All, Luca Guadagnino: "Per la mia storia d'amore cannibale non ho pensato ad Armie Hammer"

Luca Guadagnino nega qualsiasi tipo di legame tra la sua storia d'amore cannibale Bones and All e le accuse piovute su Amie Hammer, suo protagonista in Chiamami col tuo nome.

Luca Guadagnino giura di non aver pensato ad Armie Hammer per la sua storia d'amore cannibale, Bones and All, che verrà presentata in anteprima in concorso alla Mostra di Venezia 2022.

Bones and All: Luca guadagnino sul set americano

Un giorno dopo l'annuncio dell'uscita su Discovery+ di House of Hammer, documentario incentrato sulle accuse di fantasie sessuali cannibali piovute su Armie Hammer, è stato lanciato il trailer di Bones and All, love story cannibale interpretata da Timothée Chalamet.

Mentre molti su Twitter si sono affrettati a ipotizzare che il tema del film in uscita di Guadagnino abbia a che vedere con le accuse di cannibalismo mosse contro Armie Hammer, il regista insiste che è solo una coincidenza.

"Non mi è venuto in mente", ha spiegato Luca Guadagninoin un'intervista a Deadline. "Me ne sono reso conto in seguito quando ho iniziato a sentirmi parlare di alcune di queste allusioni sui social media".

Il regista ha proseguito: "Qualsiasi collegamento con qualsiasi altra cosa esiste solo nel regno dei social media, con i quali non ho molto che fare. Il rapporto tra questo tipo di chiacchiericcio digitale e il nostro desiderio di fare questo film è inesistente e dovrebbe essere accolto con un'alzata di spalle. Preferirei parlare di ciò che il film ha da dire, piuttosto che di cose che non hanno nulla a che fare con esso."

Guadagnino ha spiegato che Bones and All, basato sull'omonimo libro di Camille DeAngelis del 2015, è in sviluppo da "un certo numero di anni".

Negando qualsiasi legame tra Armie Hammer e il suo prossimo film, il regista ha concluso: "Il pettegolezzo dei social media non affronta nulla in modo costruttivo e l'idea che questa lotta per l'uguaglianza così profondamente importante possa essere indirizzata male in questo modo è qualcosa che mi frustra molto".

Bones and All è incentrato sulla storia d'amore tra Maren, una ragazza che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un vagabondo disilluso. Nel cast troviamo Timothée Chalamet. Taylor Russell, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance.