Bones and All, su Prime Video in streaming da oggi

Bones and All, il ritorno alla regia di Luca Guadagnino con protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell, arriva a partire da oggi 27 marzo 2023 su Amazon Prime Video in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Luca Guadagnino ha scelto per Bones and All, film scritto in collaborazione con David Kajganich, di lavorare di nuovo con Timothée Chalamet dopo il successo avuto con Chiamami col tuo nome. Al centro della trama del progetto, molto apprezzato alla Mostra del Cinema di Venezia dove è stato presentato in anteprima, ci sarà il primo amore tra Maren, una ragazza che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un vagabondo disilluso.

Bones and All: Taylor Russell e Timothée Chalamet in una foto del film

I produttori descrivono il film come "un'odissea on the road liberatoria su due persone che diventano se stesse, cercando la propria identità e inseguendo la bellezza in un mondo pericoloso che non rispetta chi sono". La sinossi anticipa inoltre: "Nonostante i loro migliori sforzi, tutte le strade li riportano al loro terrificante passato e a uno scontro finale che determinerà se il loro amore possa sopravvivere alla loro diversità". Nel cast del film, oltre a Taylor Russell e Timothée Chalamet, ci saranno anche Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance.

