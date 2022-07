Bones and All: Timothée Chalamet e Taylor Russell nelle nuove foto del film di Luca Guadagnino

Timothée Chalamet e Taylor Russell sono i protagonisti di Bones and All, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino che sarà presentato a Venezia 2022, ecco nuove foto.

Bones and All, il nuovo film con Timothée Chalamet diretto da Luca Guadagnino, verrà presentato a Venezia 2022 e online sono state condivise nuove foto.

Le immagini ritraggono i due giovani protagonisti Maren e Lee, al centro di una storia d'amore in un mondo pericoloso.

Bones and All: Taylor Russell e Timothée Chalamet in una foto del film

Luca Guadagnino ha scelto per Bones and All, film tratto dal romanzo di Camille DeAngelis, di lavorare di nuovo con Timothée Chalamet dopo il successo avuto con Chiamami col tuo nome.

Al centro della trama ci sarà il primo amore tra Maren, una ragazza che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un vagabondo disilluso.

I produttori descrivono il film come "un'odissea on the road liberatoria su due persone che diventano se stesse, cercando la propria identità e inseguendo la bellezza in un mondo pericoloso che non rispetta chi sono".

Luca Guadagnino ha spiegato: "C'è qualcosa nelle persone che vivono ai margini della società che mi attira e mi colpisce. Amo questi personaggi. Il cuore del film è tenero e affettuoso nei loro confronti. Sono interessato ai loro percorsi emotivi. Voglio vedere quali possibilità hanno, mentre sono alle prese con le cose impossibili che affrontano. Il film è per me una meditazione su chi sono e su come posso superare ciò che provo, specialmente se si tratta di qualcosa che non posso controllare da solo. E alla fine, e ancora più importante, quando potrò trovare me stesso nello sguardo dell'altro?".

Nel cast del film, oltre a Taylor Russell e Timothée Chalamet, ci saranno anche Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance.