Timothée Chalamet ribadisce: Bones and All non è stato realizzato ispirandosi alle accuse ad Armie Hammer

Durante lo scandalo che ha travolto Armie Hammer erano stati condivisi dei messaggi in cui l'attore sosteneva di "essere cannibale" e voler mangiare una delle sue amanti. L'annuncio che Luca Guadagnino avrebbe diretto Timothée Chalamet in Bones and All, una storia d'amore con al centro una coppia di giovani cannibali, aveva quindi scatenato ipotesi e battute ironiche.

Le dichiarazioni del giovane attore

Timothée Chalamet in Bones and All

In una nuova intervista rilasciata al magazine GQ, Timothée Chalamet ha ora parlato di chi ha ipotizzato che Luca Guadagnino, che aveva lavorato con la giovane star e Armie Hammer in Chiamami col tuo nome, fosse stato in parte "ispirato" dalle notizie prima di scegliere di occuparsi di Bones and All.

La giovane star ha ammesso che la coincidenza è stata quasi assurda sottolineando che il lavoro sul film di Guadagnino era già iniziato: "Che possibilità c'erano che stessimo sviluppando questo progetto?".

Le false notizie che il lungometraggio fosse ispirato ad Armie Hammer lo hanno portato a essere ancotra più motivato: "Mi ha fatto sentire come se fosse: Ora devo realmente fare questo film. Perché in realtà si basa su un romanzo".

L'articolo di GQ svela inoltre che Timothée era un po' a disagio quando il giornalista gli ha chiesto la sua reazione alle accuse rivolte a Hammer: "Non lo so. Queste cose finiscono per essere al centro di numerosi titoli clickbait in modo così intenso. Una parola giusta per descriverlo penso sia disorientante".

Il film

Bones and All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall'animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli che non riesce a tollerare la loro natura. Nel cast, oltre a Taylor Russell e a Chalamet, ci sono Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz.