TUDUM 2025: da Lady Gaga a Ben Affleck e Matt Damon, star e anticipazioni sull'evento Netflix del 1 giugno

Eventi e ospiti animeranno la lunga diretta Netflix in cui verranno presentati i film e le serie più attesi della nuova stagione in streaming.

Scatta il conto alla rovescia per il TUDUM 2025, evento live in cui Netflix presenta la nuova stagione disponibile in streaming. Condotto dall'attrice Sofia Carson, l'imperdibile evento prenderà il via alle 2:00 del mattino (ora italiana) del 1° giugno 2025 in diretta streaming su Netflix dal Kia Forum di Los Angeles. Sul palco si alterneranno star di cinema, televisione e musica e verranno mostrati in anteprima nuovi contenuti e trailer di quello che verrà offerto agli abbonati del servizio nei prossimi mesi.

Come spiega Netflix, "TUDUM è un evento IN DIRETTA globale Netflix per i fan, che prende il nome dall'iconico suono che si sente all'inizio di ogni film, serie TV o evento Netflix. È il più grande festeggiamento dedicato ai fan di Netflix e alle storie che segnano la cultura, mettendo in luce film, serie TV, star e ideatori amati dai fan di tutto il mondo". Ma vediamo cosa ci aspetta nell'edizione 2025.

Oscar Isaac in Frankenstein di Guillermo del Toro

Quali film verranno presentati?

Netflix condividerà aggiornamenti e trailer di diversi film in uscita.

Frankenstein di Guillermo del Toro, previsto per novembre

Happy Gilmore 2, l'atteso sequel con Adam Sandler, in uscita il 25 luglio

My Oxford Year, pellicola romantica con Sofia Carson e Corey Mylchreest in uscita il 1° agosto

il possibile sequel de La lista dei miei desideri

RIP, action film con Ben Affleck e Matt Damon, che probabilmente uscirà a novembre

l'atteso Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo della saga whodonit con Daniel Craig

Quali serie verranno presentate?

Netflix fornirà anticipazioni su alcune delle sue serie di punta.

America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders 2

Bridgerton 4

Emily in Paris 5

Forever

Ginny & Georgia 3

Love is Blind

Mercoledì 2

My Life with the Walter Boys 2

Nobody Wants This 2

One Piece 2

Outer Banks 5

Squid Game 3

Stranger Things 5

WWE

David Harbour sul set di Stranger Things 5

Quali celebrità appariranno nel corso dell'evento?

Locandina di Lady Gaga

Confermata la presenza di molti attori, creativi e personalità del mondo dello spettacolo. La lunga lista degli ospiti include Antonia Gentry, Ben Affleck, Caleb McLaughlin, Catalina Sandino Moreno, Choi Seung-Hyun (T.O.P), Emily Rudd, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Guillermo del Toro, Iñaki Godoy, Jenna Ortega, Lily Collins, Matt Damon, Millie Bobby Brown, Sofia Carson e Steven Yeun.

Con Jenna Ortega, appariranno anche gli interpreti di Mercoledì Luis Guzmán, Fred Armisen e Isaac Ordonez. Per quanto riguarda i registi, Guillermo del Toro presenterà il trailer di Frankenstein insieme agli interpreti Oscar Isaac e Mia Goth. Sarà presente anche il rapper Kid Cudi, che ha recentemente lavorato alla serie animata Entergalactic. Previsti le performance musicali di Lady Gaga, new entry nel cast di Mercoledì 2, e il rapper indiano Hanumankind.