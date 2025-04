Knives Out 3: primo fugace sguardo al nuovo look di Benoit Blanc in Wake Up Dead Man

Aguzzate l'occhio e scoprirete che il trailer dell'evento Netflix TUDUM 2025, previsto per il 31 maggio, contiene un primo sguardo al nuovo look del Benoit Blanc di Daniel Craig in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo del fortunato franchise giallo di Rian Johnson.

Il terzo lungometraggio ispirato ai whodunit di Agatha Christie vedrà il ritorno dell'eccentrico detective dallo strano accento e dall'acume infallibile, impegnato a risolvere l'ennesimo rompicapo fatale. Daniel Craig tornerà nei panni di Benoit Blanc affiancato, stavolta, da Josh Brolin, Cailee Spaeny, Jeremy Renner, Mila Kunis, Andrew Scott, Glenn Close, Kerry Washington, Josh O'Connor e Thomas Haden Church.

Il trailer di TUDUM 2025, che contiene anticipazioni su varie produzioni Netflix tra cui One Piece 2, Mercoledì 2 e Squid Game, rivela il nuovo look di Benoit Blanc, che sfoggia capelli più lunghi e un abbigliamento diverso rispetto ai due film precedenti. Il detective indossa un trench marrone e occhiali da sole scuri, mentre è in piedi in una foresta tra le lapidi.

Cosa cambierà nel personaggio di Daniel Craig?

Benoit Blanc è un personaggio che si distingue per diversi aspetti, tra cui il suo accento insolito e il suo comportamento fuori dai canoni. Anche il suo abbigliamento nei primi due film non è passato inosservato. I costumi per il personaggio includevano completi e un costume da bagno gessato per Glass Onion. Per certi versi, il suo nuovo look ricorda più quello di un detective convenzionale, stile La Pantera Rosa o L'Ispettore Gadget. Scelta, questa, che potrebbe dirci qualcosa in più sul tono di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Daniel Craig e Josh O'Connor in una chiesa

Nonostante questa piccola rivelazione sul cambio di look, per adesso si sa ancora molto poco sulla trama del terzo capitolo del franchise. Come nel caso di Glass Onion, Daniel Craig è l'unico punto fermo nel cast di Wake Up Dead Man, che vedrà personaggi diversi dai due precedenti capitoli. Mostrando solo un'immagine di Benoit Blanc, il teaser di Netflix mantiene il segreto sulla pellicola che non ha ancora una data di uscita.

Misteriosa anche l'esatta ambientazione di Wake Up Dead Man. Un'immagine diffusa mesi fa mostrava Daniel Craig e Josh O'Connor in una chiesa, suggerendo che la religione potrebbe avere un ruolo nella storia. Il secondo lungometraggio Glass Onion, era ambientato su un'isola, quindi un'ambientazione simile religiosa un grande cambiamento rispetto al film precedente, rispecchiando il grande cambiamento di stile di Benoit Blanc.