Lady Gaga avrà un cameo nella stagione 2 di Mercoledì

Lady Gaga farà un'apparizione nella stagione 2 di Mercoledì, la serie Netflix con star Jenna Ortega.

Le fonti di Variety hanno confermato il coinvolgimento della star della musica nei nuovi episodi dedicati alla giovane Addams.

Il coinvolgimento di Lady Gaga

Per ora non è stato svelato il ruolo che è stato affidato a Lady Gaga, tuttavia sembra che si tratterà di un cameo e non di una parte ricorrente, nonostante gli autori avessero cercato di coinvolgerla con un ruolo più grande.

Le riprese della seconda stagione di Mercoledì sono attualmente in corso in Irlanda.

Lady Gaga in Joker: Folie à Deux

Lady Gaga ha recentemente recitato in Joker: Folie à Deux accanto a Joaquin Phoenix, oltre a essere stata nominata a un premio Oscar in occasione del film A Star Is Born diretto da Bradley Cooper.

Jenna Ortega, che ha il ruolo di Mercoledì, aveva dichiarato che in precedenza che Netflix 'avrebbe amato' coinvolgere la star della musica dopo che un video tratto dal quarto episodio, remixato con il brano Bloody Mary, era diventato virale su TikTok.

Il ritorno di Mercoledì

Nel cast della serie ci sono anche Catherine Zeta-Jones con la parte di Morticia, Luis Guzman che è Gomez, Isaac Ordonez nei panni di Pugsley, e Luyanda Unati Lewis-Nyawo.

Nel cast ci sono poi Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa, e Georgie Farmer.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono anche Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Christopher Lloyd e Haley Joel Osment.

Mercoledì ha debuttato sugli schermi di Netflix nel novembre 2022, diventando immediatamente un successo per la piattaforma di streaming, ottenendo inoltre una nomination a 12 Emmy, vincendone quattro.