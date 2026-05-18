Stranger Things: i fratelli Duffer svelano quale attore volevano per il ruolo di Hopper

I fratelli Duffer hanno svelato quale attore era la loro prima scelta per la parte di Hopper nella serie cult Stranger Things.

Durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, i creatori dello show targato Netflix hanno risposto alla domanda su quanto accaduto durante il casting, posta proprio da David Harbour.

I dubbi di Harbour sul casting

Jim Hopper è presente in tutte le cinque stagioni della serie Stranger Things ed è uno dei personaggi più importanti nella storia ambientata a Hawkins, considerando inoltre il suo legame con Undici, interpretata da Millie Bobby Brown.

Stranger Things: David Harbour in una foto della serie

David Harbour ha inviato al giornalista Josh Horowitz una domanda sul suo coinvolgimento nello show: "Ciao, fratelli Duffer. Vorrei sapere come si è svolto il casting per il ruolo di Hopper. Sono quasi certo di essere stato la seconda scelta, e non so a chi fossi stato accantonato, forse ero la terza? Ma potreste per favore spiegarmi come sono stato scelto per interpretare Hopper e chi ha dovuto rifiutare per permettermi di interpretare quel ruolo meraviglioso e incredibile?".

La rivelazione dei Duffer

Il reporter ha pensato che fosse Josh Brolin il preferito dai Duffer, visto che i fratelli hanno svelato che era un amico di Harbour.

Matt, tuttavia, ha smentito, svelando: "No, era Billy Crudup, il che è molto diverso... Tutto accade per una ragione, giusto? Quindi, una volta che tutto si incastra alla perfezione, Billy Crudup ha rifiutato. Non credo che all'epoca lavorasse molto in televisione".

Ross Duffer, parlando della serie che recentemente ha dato vita a uno spinoff animato già rinnovato per la stagione 2, ha quindi aggiunto: "E poi David, onestamente, è semplicemente venuto e uno dei nostri direttori del casting ha pensato che potesse essere perfetto per il ruolo. È venuto, ha fatto un provino e ha girato una sola ripresa. Non eravamo nemmeno presenti, abbiamo visto il video ed è stato subito chiaro: questo è Hopper. E lo abbiamo scelto immediatamente".