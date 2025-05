Frankenstein: ecco quando uscirà il trailer del film Netflix di Guillermo del Toro

Frankenstein di Guillermo del Toro è uno dei film più attesi dell'anno e finalmente sappiamo quando sarà possibile dare una prima occhiata alle immagini: il regista ha annunciato su Bluesky che il primo trailer arriverà sabato prossimo. La rivelazione avverrà durante il Netflix Tudum 2025, l'evento globale per i fan del gigante dello streaming, che si terrà il 31 maggio.

"Questo film è stato nella mia mente fin da quando ero bambino. Ho cercato di realizzarlo per 20-25 anni", ha dichiarato del Toro. "Alcune persone potrebbero anche pensare che io sia un po' ossessionato da Frankenstein. E probabilmente avrebbero ragione. Nel corso dei decenni, il personaggio si è fuso con la mia anima in modo tale da diventare un'autobiografia. Non c'è niente di più personale di questo film".

Frankenstein è interpretato da Oscar Isaac nel ruolo di Victor Frankenstein, Mia Goth nel ruolo di Elizabeth, Christoph Waltz nel ruolo del Dr. Pretorius e Jacob Elordi nel ruolo del mostro di Frankenstein.

Il Frankenstein di Guillermo del Toro non sarà un film horror

Frankenstein: Oscar Isaac in una scena del film di Guillermo del Toro

Durante una conversazione al Festival di Cannes con il compositore Alexandre Desplat, del Toro ha sostenuto che Frankenstein è un "incredibile film pieno di emozioni" piuttosto che un film horror. "L'altro giorno qualcuno mi ha chiesto: 'Ha scene davvero spaventose?'", ha proseguito. "Per la prima volta l'ho considerato. Per me è una storia emotiva. È personale come ogni altra cosa. Sto avanzando domande sull'essere padre, sull'essere figlio... Non sto facendo un film horror. Non ho mai cercato di farlo".

Venezia 2018: un sorridente Guillermo del Toro sul red carpet di chiusura

Netflix ha proiettato il primo filmato del film all'inizio dell'anno durante l'evento Next on Netflix a Los Angeles. Purtroppo il filmato non è stato pubblicato online, ma è stato descritto come "operistico" e "macabro", il che sembra in linea con le parole del regista.

Del Toro ha parlato di questo film per decenni e per molto tempo è sembrato che non avrebbe avuto la possibilità di realizzarlo, ma fortunatamente mancano pochi mesi per poterlo vedere. Frankenstein arriverà su Netflix a novembre. Non rimane che sintonizzarsi sabato prossimo per ammirare il nuovo trailer della pellicola.