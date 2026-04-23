Gaten Matarazzo ha visto il finale di Stranger Things vestito da Grinch, ma non è stata una buona idea

L'interprete di Dustin nello show creato dai fratelli Duffer ha spiegato come è andato nei cinema per assistere all'epilogo della storia.

Gaten Matarazzo, interprete di Dustin nella serie, ha svelato di aver visto il finale di Stranger Things in un cinema. Per evitare di essere riconosciuto dai fan, tuttavia, era vestito da Grinch, scelta che ha comunque avuto delle conseguenze non proprio positive.

La scelta di travestirsi da Grinch

L'attore, ospite del talk show condotto da Seth Meyers, ha rivelato il motivo per cui si era travestito diventando, per una sera, l'amato personaggio creato da Dr. Seuss.

Gaten Matarazzo ha raccontato: "Volevo semplicemente andare a vedere il finale di Stranger Things. Ero in Florida a trovare mia madre che vive lì. Eravamo lì per Natale e volevo godermi le feste, ma senza farmi riconoscere troppo. Così mi sono travestito da Grinch".

La giovane star dello show Netflix ha poi ammesso: "Non è stata una buona idea, ha avuto l'effetto contrario. Più persone mi si sono avvicinate e mi hanno chiesto di fare foto insieme perché ero vestito da Grinch in un luogo pubblico".

Gaten ha comunque trovato un lato positivo alla complicata situazione: "Mi sono divertito di più, ho potuto fare più sketch nei panni del Grinch. Perché poi possono dire: 'Cavolo, quel ragazzo che era il Grinch era proprio uno stronzo'. Sì, mi andrebbe bene".

Una volta entrato in sala, l'interprete di Dustin ha comunque potuto togliersi la maschera e godersi la visione dell'ultimo capitolo della storia ambientata a Hawkins.

Il nuovo progetto ambientato a Hawkins

I fan dello show cult possono in queste settimane fare un salto nel passato grazie allo spinoff animato Stranger Things: Storie dal 1985. Gli eventi sono ambientati nel periodo compreso tra la fine della seconda stagione e l'inizio della terza.

Sullo schermo appaiono anche dei personaggi inediti, come Nikki. Il creatore dello show, prima del debutto in streaming, ha spiegato il motivo per cui la ragazzina non appare in versione live-action nel racconto, ricordando inoltre ai fan le differenze con gli anni '80.