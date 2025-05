One Piece 2: il nuovo teaser Netflix anticipa il ritorno della ciurma più amata di sempre

Netflix ha acceso l'entusiasmo dei fan di One Piece rilasciando un primo teaser ufficiale della seconda stagione durante il suo evento globale Tudum. La serie live-action, tratta dal celebre manga di Eiichiro Oda, si è rivelata una delle sorprese più apprezzate del 2023, convincendo pubblico e critica grazie alla sua fedeltà al materiale originale e a un cast affiatato.

Nel nuovo filmato promozionale si intravede la riunione della ciurma di Cappello di Paglia, guidata da Monkey D. Rufy, mentre una breve sequenza suggerisce l'arrivo di uno dei personaggi più amati dell'intera saga: Tony Tony Chopper, il medico-renna destinato a unirsi al gruppo. Potete vedere la clip di seguito.

Tudum 2025: tra Luffy, Chopper e... Stranger Things

Il Tudum è l'evento annuale con cui Netflix presenta in anteprima mondiale le sue novità più attese. Tra i protagonisti di quest'anno figurano anche Stranger Things, Wednesday, Squid Game, Outer Banks e Love Is Blind, oltre a produzioni inedite come Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Happy Gilmore 2 e Frankenstein.

Per l'occasione, il cast di One Piece si è mostrato in un simpatico "pigiama party", regalando ai fan un momento di leggerezza prima del rilascio delle vere novità.

Seconda stagione: cosa sappiamo finora?

Anche se Netflix non ha ancora comunicato una data di uscita ufficiale, molti fan sperano che la nuova stagione arrivi entro la fine del 2025. La storia riprenderà dalle vicende successive alla rotta finale della prima stagione e toccherà alcuni archi narrativi iconici della saga, tra cui Drum Island, dove farà il suo debutto proprio Chopper.

One Piece: Il protagonista in una delle prime immagini della serie Netflix

Trattandosi di un personaggio realizzato in CGI, la sua resa visiva rappresenterà una sfida importante per il team creativo della serie.

Nel corso dei nuovi episodi, i protagonisti visiteranno anche altre location ben note ai fan del manga e dell'anime, come Loguetown, Whiskey Peak, Little Garden, e molte altre.

Nuovi personaggi in arrivo nel live-action di One Piece

Oltre a Chopper, la seconda stagione introdurrà diverse figure chiave della saga: Nico Robin, Crocodile, Wapol, Mr. 3 e Dr. Kureha, solo per citarne alcuni. La produzione, supervisionata ancora una volta dallo stesso Eiichiro Oda, punta a mantenere il bilanciamento tra rispetto del materiale originale e accessibilità per un pubblico più ampio.

One Piece: una scena delle serie TV

Tudum potrebbe offrire uno sguardo più approfondito su questi personaggi il 31 maggio alle ore 20:00. I fan possono aspettarsi rivelazioni, sorprese e magari un nuovo trailer completo della seconda stagione.