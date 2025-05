Mercoledì 2, Jenna Ortega e Catherine Zeta-Jones duellano a scherma nella nuova anteprima

La Famiglia Addams come non l'avete mai vista al centro della featurette rilasciata oggi in attesa della seconda stagione di Mercoledì.

In questo nuovo filmato, che funge da anticipazione alla nuova stagione, tanti imperdibili contenuti dietro le quinte, incluse le interviste al regista Tim Burton, agli showrunner Al Gough e Miles Millar, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e ad altri membri del cast.

In più, possiamo vedere anche alcuni simpatici momenti delle riprese, come l'allenamento a scherma per un duello tra Ortega e Zeta-Jones, che interpretano rispettivamente Mercoledì e Morticia Addams. Una parte di questo duello finito è visibile nel corso del filmato. La seconda stagione di Mercoledì arriverà su Netflix in due parti: la prima disponibile dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre successivo.

Mercoledì, i dettagli della Stagione 2 e lo spin-off su Fester in arrivo

Mercoledì 2, ritratto della Famiglia Addams al completo

Creata da Alfred Gough e Miles Millar, la serie segue la protagonista alla Nevermore Academy, dove impara a padroneggiare le sue emergenti capacità psichiche. Nella prima stagione, scopre una serie di omicidi collegati ai suoi genitori, Morticia e Gomez, che si erano conosciuti nella scuola 15 anni prima.

Jenna Ortega è Mercoledì nella prima immagine della seconda stagione

Nella seconda stagione verranno introdotti il rapporto madre-figlia di Morticia e nuovi membri della famiglia. Zeta-Jones, Guzmán e Isaac Ordoñez, che interpreta Pugsley, il fratello di Wednesday, sono stati tutti promossi a series regular per i nuovi episodi dello show.

Netflix e MGM Television hanno in cantiere uno spin-off che espande il mondo di Mercoledì e si concentra sullo zio Fester (interpretato nella prima stagione dalla guest star Fred Armisen). Un recente trailer ha rivelato che Mercoledì tornerà alla Nevermore Academy, dove si riunirà alla sua compagna di stanza Enid Sinclair (Emma Myers).

La reunion tra Tim Burton e un attore di Edward mani di forbice

La seconda stagione di Mercoledì vedrà il regista riunito con un altro personaggio del suo passato: Anthony Michael Hall, storico interprete del bullo Jim in Edward mani di forbice. Hall, che nel 1990 interpretava Jim - il fidanzato arrogante di Winona Ryder, nonché il vero villain della fiaba dark - ritrova Burton in un nuovo contesto narrativo, quello della scuola Nevermore, dove si mescolano adolescenti sinistri, misteri paranormali e ombre dal passato.

Il suo personaggio è ancora top secret, ma la sua presenza segna un altro tassello della "compagnia burtoniana": una lista in continua espansione che include Michael Keaton, Johnny Depp e ora anche Jenna Ortega, che l'anno scorso è stata diretta da Burton anche Beetlejuice Beetlejuice.