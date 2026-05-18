Odissea, quella di Christopher Nolan è la versione più estrema della storia di Omero

Il regista ha parlato in maniera approfondita del suo approccio alle riprese di una storia dalla portata così epica, sarà un film molto estremo ma anche molto terreno

Christopher Nolan non ha voluto tralasciare nulla nel suo adattamento de L'Odissea di Omero per il grande schermo.

Durante un'intervista con Scott Pelley di CBS News per il programma 60 Minutes, andata in onda domenica sera, a Nolan è stato chiesto quali fossero, secondo lui, gli "elementi essenziali" dei suoi film.

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Odissea sarà la versione più estrema di Omero

"Cerco sempre di avere un punto di vista sulla storia che provenga dall'interno del film", ha affermato. "Quindi non guardo i personaggi da 30.000 piedi di altezza; cerco di essere nel mezzo, nel labirinto con loro. Perché voglio cercare di dare al pubblico un'idea di come sarebbe l'odore di un luogo, di come ci si sentirebbe. Ma si cerca anche di realizzare la versione più coinvolgente ed estrema possibile di una storia".

Nolan ha confessato poi di affrontare ogni film come se fosse l'ultimo: "Sento il dovere di cercare di portare sullo schermo il più possibile per il pubblico, in modo da offrirgli il gusto più completo, l'insieme più completo di immagini ed eventi che possiamo dargli per una determinata storia".

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Il processo di scrittura di Odissea spiegato da Christopher Nolan

Il regista, che ha anche scritto la sceneggiatura, adattandola dal poema epico che gli studiosi ritengono sia stato composto da Omero tra il 725 e il 675 a.C., ha condiviso alcune riflessioni sul suo processo di scrittura.

"Quando scrivo, visualizzo il film come se fossi uno spettatore, come qualcuno che vive la storia", ha detto. "Poi, quando dirigo la storia, cerco di trasportare lì il pubblico. Quindi, nel caso di Odissea, cerco di mettere il pubblico dentro quel cavallo. Cerco di portarlo sul ponte della nave di Ulisse".

Nolan ha anche affermato che questo è stato uno dei film più difficili che abbia mai realizzato. "Più è difficile, meglio è, proprio come nel caso di Odissea, e penso che ci siamo spinti piuttosto oltre con questo film e forse abbiamo trovato alcuni nostri limiti".

Quando esce in Italia Odissea

Il film epico uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 16 luglio 2026, mentre in quelle statunitensi il giorno successivo. Sarà il primo film per il regista dopo il successo di Oppenheimer, che gli è valso il suo primo Oscar come produttore e regista.

Come sempre atteso come un evento, vedremo se anche questa rivisitazione dell'opera omerica da parte di Nolan verrà accolta con lo stesso entusiasmo del film precedente, e se riuscirà a superare il miliardo di incassi nelle sale (Oppenheimer si era fermato a 975 milioni di dollari).