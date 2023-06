Transformers: Il Risveglio batte Spider-Man: Across the Spider-Verse nell'accesa battaglia al box office USA

Transformers: Il Risveglio esce vittoriosa dalla battaglia al botteghino americano superando Spider-Man: Across the Spider-Verse con 60 milioni di incasso.

Quella che è si consumata nel weekend al box office USA è stata una battaglia accesa che ha visto il trionfo di Transformers: Il Risveglio su Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il nuovo capitolo della saga dei Transformers ha debuttato con un solido incasso di 60,5 milioni raccolti in 3.678 sale, segnando una media per sala di 16.449 dollari. Secondo Comscore, gli incassi nel secondo weekend di giugno sono aumentati del 5% rispetto al 2022 e questo è un segnale positivo in vista dell'imminente uscita dei blockbuster estivi. Da tener conto che il film di Steven Caple Jr. interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback è costato 200 milioni di dollari. Dovrà avere un enorme successo al botteghino internazionale per recuperare i costi, visto che i film precedenti di Transformers hanno raccolto fino al 70% dei guadagni complessivi al botteghino al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. Qui la nostra recensione di Transformers: Il risveglio, che finora ha raccolto 110 milioni di dollari da 68 mercati esteri, arrivando a un totale globale di 170,5 milioni di dollari.

Pur avendo perso la prima posizione, Spider-Man: Across the Spider-Verse ha di che festeggiare avendo superato il traguardo dei 226 milioni domestici e dei 390 milioni globali dopo 10 giorni dall'uscita in sala. Altri 55,4 milioni incassati nel weekend permettono al film di diventare il maggior incasso animato di sempre nella storia di Sony, avendo già superato l'incasso complessivo del precedente capitolo Spider-Man: Un Nuovo Universo. Qui trovate la nostra recensione di Spider-man: Across the Spider-Verse, che segna anche il terzo maggior weekend di apertura di qualsiasi film di Spider-Man.

Si consolidano gli incassi de La sirenetta, che si assicura altri 22,7 milioni, arrivando a un totale di 228,8 milioni in patria e puntando a superare i 500 milioni globali. Qui di seguito trovate anche la nostra recensione de La sirenetta, rilettura della fiaba classica interpretata da Halle Bailey, lodata per la sua performance nei panni della protagonista, Melissa McCarthey e Javier Bardem.

Guardiani della Galassia Vol. 3 conserva il quarto posto, continuando ad accumulare milioni su milioni. Alla sesta settimana di permanenza in classifica, il cinecomic Marvel incassa altri 7 milioni che lo portano a un totale di 335,4 milioni e si conferma un nuovo grande successo per Marvel. Qui la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol.3.

Al quinto posto scivola The Boogeyman, adattamento del racconto di Stephen King del 1973 Il baubau. L'horror, alla seconda settimana di permanenza in classifica, incassa 7 milioni di dollari che lo portano a un totale di 24,7 milioni. Come rivela la recensione di The Boogeyman, Chris Messina nei panni del padre di due figlie alle prese con la recente morte della madre che deve fare i conti con una terrificante entità soprannaturale che depreda le famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.