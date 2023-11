Transformers: Il Risveglio in 4K UHD, la recensione: audio e video al top in una bellissima steelbook

Un altro capitolo e una nuova avventura per un franchise fracassone che fa dell'azione e della fantascienza la sua impronta principale. Transformers: Il Risveglio si svolge negli anni Novanta, dopo gli eventi del film campione di incassi Bumblebee: Optimus Prime e gli Autobot affrontano una grande sfida e un nuovo nemico che minaccia di distruggere il pianeta. In un'avventura ricca di adrenalina e azione al cardiopalma, gli Autobot dovranno allearsi con una nuova generazione di Transformers, i Maximal, per un'epica battaglia per salvare la Terra.

La Steelbook di Transformers: Il Risveglio, con fronte, interno e retro

Anche per Transformers: Il Risveglio, come ogni titolo di richiamo, Plaion Pictures ha fatto le cose in grande proponendolo non solo in una stupenda edizione a due dischi contenente il film nella versione 4K UHD e in blu-ray, ma anche in una bellissima steelbook che farà socuramente la gioia dei collezionisti. Ed è proprio questa edizione che grazie a Plaion abbiamo potuto visionare, e che è oggetto di questa recensione.

Il video 4K: uno spettacolo per gli occhi

La cover della steelbook di Transformers: Il Risveglio

Molte volte si parla anche a sproposito di perfezione, ma non ci viene in mente altra parola per descrivere il video 4K UHD di Transformers: Il Risveglio. Certo, nell'edizione a due dischi c'è anche un blu-ray davvero eccellente per il formato, ma se ne avete la possibilità gustatevi il formato video più performante perché è sbalorditivo ed è uno spettacolo per gli occhi. Il quadro è nitido come poche volte ci è capitato di vedere prima, in qualsiasi condizione di illuminazione, e soprattutto a fare un passo avanti nel dettaglio sono sia gli elementi del mondo reale che quelli digitali.

Transformers - Il Risveglio: una scena action del film

I vari robot regalano una sensazione di materialità metallica pazzesca, con una ricchezza di particolari incredibile a esaltare la complessità dei protagonisti. Se le macchine sono definite fino all'ultimo bullone, anche gli umani e le ambientazioni (in questo film particolarmente ricche tra giungla e montagne) possono vantare un altissimo livello di dettaglio, anche nelle panoramiche.

Transformers - Il Risveglio: una scena

Super eccitante anche la componente cromatica, che grazie al Dolby Vision ha un impatto decisivo sulla luminosità complessiva e sulle esuberanti tonalità delle immagini. I livelli di nero sono profondi ma dalle ombre si stagliano netti particolari che nel blu-ray non c'erano, mentre i bianchi sono brillanti e i colori escono dallo schermo con grande intensità, soprattutto nei paesaggi ma anche sulle superfici metalliche degli Autobot, regalando una grande vividezza generale. Ci sono davvero delle esplosioni di colori quando rosso e arancione infuocati si alternano a verdi e blu freddi. Il tutto senza accenni di rumorosità del quadro o fenomeni di banding.

Transformers - Il risveglio, la recensione: un pieno di benzina per una saga in riserva

L'audio: il piacere di una saga fracassona

Transformers - Il Risveglio: un frame del film

Come facile immaginare, anche sul piano sonoro Tranformers: Il Risveglio mantiene le aspettative di una saga fracassona ed è un film ad alto tasso di spettacolarità. Ebbene già il Dolby Digital 5.1 italiano, a cui purtroppo la traccia si ferma, è comunque al top per la codifica con un'attività costante di tutti i diffusori, buona dinamica ed eccellente potenza dei bassi. Anche gli effetti panning sono numerosi e precisi. Detto questo, potete immaginarvi quale razza di esperienza regali il Dolby Atmos inglese, una traccia aggressiva che ruggisce con una saturazione completa del palco, grande precisione direzionale nelle trasformazioni dei veicoli in robot, e un buon sfruttamento della verticalità.

Transformers: Il Risveglio, una foto del film

C'è anche grande energia complessiva, anche se a dire il vero i bassi sono lievemente inferiori alle attese vista la quantità di scontri metallici, spari ed esplosioni. Anche la colonna sonora è integrata alla perfezione, con dialoghi profondi e le voci gutturali degli Autobot, anche se pure sotto questo aspetto forse c'è minor profondità delle aspettative, soprattutto rispetto all'inferiore ma comunque robusta traccia italiana.

Film di Transformers: in che ordine (cronologico) vederli

Gli extra: quasi 90 minuti fra approfondimenti, analisi e scene tagliate

Transformers - Il Risveglio: un frame del film

Ottimo anche il pacchetto degli extra, con quasi un'ora e mezzo di materiale. Si comincia con Human Affairs (7' e mezzo), con riprese sul set e interventi di cast e troupe sul loro affetto per l'universo di Transformers e sul feeling fra tutti durante la lavorazione. A seguire Life in the 90s (6') sul tuffo che fa il film nel 1994, poi Heroes (10') con uno sguardo ai personaggi eroici del film, ai loro veicoli e al loro doppiaggi, mentre Villains (8' e mezzo) è incentrato invece sui cattivi della vicenda.

Transformers - Il Risveglio: una scena del film

Si prosegue con The Chase (5' e mezzo) sulla realizzazione della spettacolare sequenza di inseguimento per le strade della città, poi The Battle of Ellis Island (7') sulla scena della battaglia al museo e quindi Into the Jungle (10' e mezzo) sui nuovi Autobot e sulle scene ambientate in Perù. Per chiudere troviamo The Switchback Attack (7') sulla realizzazione di una delle scene di azione più importanti, The Final Conflict (11') su un'altra sequenza chiave e su come sono avvenute le riprese, e infine una serie di scene tagliate ed estese per un totale di 14' fra cui apertura e finale alternativi.