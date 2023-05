La Sirenetta: Rob Marshall spiega perché è stata rimossa la canzone Les Poissons

Nel film live-action La Sirenetta, prodotto dalla Disney, sono stati effettuati alcuni cambiamenti rispetto al classico d'animazione, eliminando anche alcune canzoni, tra cui Les Poissons.

Il brano, nell'opera originale, mostrava Sebastian alle prese con uno chef impegnato a preparare il pasto da servire sul tavolo della famiglia di Eric dopo l'arrivo di Ariel.

La scelta di tagliare uno dei brani

Il regista del film La sirenetta ha ora motivato la scelta di rimuovere la canzone dalla colonna sonora.

Rispondendo alle domande di The Hollywood Reporter, Rob Marshall ha dichiarato: "Si tratta letteralmente di una sezione in stile cartone del sabato mattina. Se lo avessimo girato - e non so come avremmo potuto farlo - non avrebbe mai funzionato". Marshall ha poi aggiunto: "Si tratta inoltre di una pausa rispetto alla storia e non ha niente a che fare con la narrazione principale, quindi non puoi farlo in un film live-action".

Tra i brani assenti dalla nuova versione c'è anche Le Figlie di Tritone e Alan Menken aveva spiegato: "Volevamo che il film iniziasse con un feeling dell'oceano più da live action e conoscere subito Ariel. E poi far aspettare il pubblico per arrivare alla canzone Part of Your World. E credo che sia stata una scelta straordinaria, perché crea un'atmosfera di potenza e di attesa. E parte di questo è anche sapere che stai adattando qualcosa che è già molto amato".

Il film live-action La Sirenetta

La sirenetta è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo di Ariel; Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric; Noma Dumezweni nei panni della regina Selina; Art Malik nel ruolo di Sir Grimsby; con il vincitore del premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone; e con la due volte candidata all'Academy Award Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

La Sirenetta è diretto dal candidato all'Oscar Rob Marshall, con una sceneggiatura del due volte candidato all'Oscar David Magee. Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Award Alan Menken, con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award Lin-Manuel Miranda. Il film è prodotto da Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, John DeLuca e Rob Marshall, mentre Jeffrey Silver è il produttore esecutivo.