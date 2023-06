Transformers: il Risveglio, la spiegazione della scena dopo i titoli di coda

Uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, Transformers: Il Risveglio è nei cinema da ieri sollecitando i fan della saga robotica ad accorrere in massa per godere della visione di quello che è stato anticipato come uno dei migliori capitoli del franchise. E con l'uscita, cominciano a circolare dettagli sulla pellicola e sul contenuto delle scene post-credits con relativa spiegazione.

Transformers: Il Risveglio, una foto del film

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler su Transformers: Il Risveglio

Transformers: Il Risveglio ha una scena post-credits?

Come rivela Yahoo Entertainment, c'è un'unica scena a metà dei titoli di coda. Dopo un momento di silenzio, compare una specie di bacheca che mostra centinaia se non migliaia di nomi. Durante il film, accade qualcosa di cruciale a uno dei personaggi principali, ma apprendiamo con esattezza cos'è accaduto al personaggio in questione solo durante la scena mid-credits che coinvolge l0ex soldato e capo tecnico a tempo pieno Noah Diaz (Anthony Ramos).

Transformers - Il Risveglio: una scena action del film

Nella scena in questione, l'amico di quartiere di Noah, Reek (Tobe Nwigwe), che nelle scene precedenti ha tentato di trasformare Noah in un ladro d'auto professionista, si scusa per averlo abbandonato all'arrivo della polizia in una scena precedente. Quindi anticipa l'ultimo progetto a cui Noah sta lavorando, un'auto dall'aspetto scadente messa insieme da parti casuali che Reek ha procurato per lui. "È uno spreco completo delle tue capacità e della mia esperienza", urla Reek. "Questa macchina è un puzzle fatto di spazzatura!" Ma poi l'auto si trasforma e si rivela essere un personaggio chiave del film (che non riveliamo per non rovinarvi la sorpresa) davanti a uno stupito Reek.

Transformers: spiegata la differenza tra Optimus Prime e Optimus Primal

Cosa significa questa scena per il futuro del franchise?

Transformers - Il Risveglio: un'immagine

La scena mid-credits non ci fornisce indizio precisi su cosa riserva il futuro al franchise di. Come anticipa la nostra recensione di Transformers: Il risveglio, il film funge da prequel/reboot per la saga oltre che da sequel per Bumblebee del 2018. Il film reintroduce anche la narrativa di Hasbro Beast Wars nelle storie di Transformers. Il che conferma che il film si colloca cronologicamente prima dei film di Michael Bay.

Secondo Screenrant, la Paramount ha già confermato lo sviluppo di Transformers 8 ed è in arrivo un terzo film che concluderà la trilogia de Il Risveglio. Oltre a questo, non sappiamo molto altro per il momento, ma da più fonti si vocifera l'arrivo di un potenziale crossover tra G.I. Joe e Transformers che sembra essere confermato dal finale di Transformers: Il risveglio. Staremo a vedere.