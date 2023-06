Transformers: Il Risveglio, il regista non ha 'chiesto il permesso' per il crossover con G.I. Joe

Il nuovo capitolo della celebre saga robotica intitolato Transformers: Il Risveglio, da poco arrivato nelle sale italiane, sembrerebbe aver messo d'accordo i fan, rappresentando una sorta di soft reboot che mantiene la continuità degli altri episodi. Sul finale viene anche anticipato un crossover con G.I. Joe, altro popolare altro franchise Hasbro, scelta narrativa per cui il regista Steven Caple Jr. non avrebbe chiesto il permesso.

"Se vi ricordate, nel film Noah ha difficoltà a trovare lavoro per via del suo background nell'esercito. Per questo motivo ho pensato che fosse interessante dargli un lavoro in un'organizzazione miliare o nel governo, ma l'idea di Sector Seven non aveva molto peso. Da qui l'idea di farlo entrare nei G.I. Joe" ha dichiarato il regista ai microfoni di The Hollywood Reporter. "Ma non avevo chiesto il permesso. Lorenzo, uno dei produttori, mi disse semplicemente di scrivere la mia idea nella sceneggiatura e andare avanti. Ed è quello che poi abbiamo fatto".

Il futuro del franchise

Come anticipa la nostra recensione di Transformers: Il risveglio, il film, ambientato circa un decennio prima di Transformers di Michael Bay, funge da prequel/reboot per la saga oltre che da sequel per Bumblebee del 2018. La pellicola reintroduce anche la narrativa di Hasbro Beast Wars nelle storie di Transformers, il che conferma la collocazione cronologica prima dei film di Michael Bay.

Secondo Screenrant, la Paramount ha già confermato lo sviluppo di Transformers 8, a cui seguirà un terzo film che concluderà la trilogia de Il Risveglio. Oltre a questo, non sappiamo molto altro per il momento, ma da più fonti si vocifera l'arrivo di un potenziale crossover tra G.I. Joe e Transformers che sembra essere confermato dal finale di Transformers: Il Risveglio.