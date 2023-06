Spider-Man: Across the Spider-Verse prende in giro Morbius: ecco il riferimento al film con Jared Leto

Ai fan più attenti non è passata inosservata una battuta di Miles Morales che sembrerebbe aver preso in giro Morbius, uno dei più grandi flop degli ultimi anni.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è finalmente arrivato nelle sale e ha già totalizzato 16 milioni di dollari dalle anteprime domestiche (iniziate alle 3 del pomeriggio e tenutesi in 3,562 cinema), portandolo al secondo posto tra i film animati con i maggiori incassi durante la preview night di sempre. Tra i tanti riferimenti al vasto mondo dell'uomo ragno non è passato inosservato quello rivolto a Morbius, noto personaggio dei fumetti Marvel interpretato sul grande schermo da Jared Leto.

In una parte ben precisa del film Gwen chiama Spider-Man 2099 con l'appellativo di "vampiro", scatenando la risposta di Miles Morales: "Un vampiro buono? Pagherei tanti soldi per vederlo".

Morbius è stato uno dei più grandi flop del 2022, incassando meno di 200 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film si concludeva con due scene post-credits che anticipavano un possibile sequel, progetto del tutto abbandonato dopo i risultati deludenti di critica e pubblico.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, a quanto ammonta l'attuale punteggio del film su Rotten Tomatoes?

Di cosa parla Across the Spider-Verse

Miles Morales (Shamiek Moore) torna sul grande schermo riunendosi con gli altri eroi Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) e Peter B. Parker (Jake Johnson) per un'altra avventura nel web attraverso il Multiverso. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato attraverso il Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-incarnazioni incaricata di proteggere la sua stessa esistenza. Ma quando gli eroi entrano in disaccordo su come gestire una nuova minaccia, Miles si ritrova a scontrarsi con gli altri Spider e deve ridefinire cosa significa essere un eroe in modo da poter salvare le persone che ama di più.

La trilogia di Spider-Man: Un nuovo universo si concluderà col terzo e ultimo capitolo, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, in uscita nel 2024.