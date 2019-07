Toy Story 4 ancora primo al box office USA, Avengers: Endgame non supera Avatar

Toy Story 4 è ancora il re del weekend al box office USA, mentre Avengers: Endgame torna in sala, ma non supera Avatar.

Toy Story 4: una scena del film

Toy Story 4 conserva saldamente la vetta della classifica del box office USA per la seconda settimana consecutiva, nel frattempo il ritorno di Avengers: endgame al cinema non riesce nel colpaccio di superare Avatar. Incassi rosei per Disney e Pixar con Toy Story 4 che aggiunge 58 milioni al suo bottino, sfiorando i 237 milioni complessivi. Se si guardano gli incassi globali, il film d'animazione è a quota 496.5 milioni, qui trovate la nostra recensione di Toy Story 4.

Toy Story 4: i 10 personaggi che amiamo di più

Al secondo posto troviamo il debutto di Annabelle 3 con 20,37 milioni da 3.613 sale e una media per sala di 5.638 dollari. Incassi non trascurabili, ma che segnano la più bassa apertura per un film della saga di The Conjuring. Colpa dell'uscita ravvicinata del reboot di La bambola assassina o semplice stanchezza per un franchise come The Conjuring che comincia a essere piuttosto nutrito?

The Conjuring: Le 10 scene più spaventose della saga

Debutta in terza posizione Yesterday, nuovo film diretto da Danny Boyle in cui si racconta la storia di un giovane che si ritrova in un mondo in cui è l'unico che ricorda le canzoni dei Beatles, situazione che dà vita a una serie di eventi inaspettati. Diciassette milioni di incasso da 2.603 sale, con una media per sala di 6.531 dollari per il musical che porta una ventata d'aria fresca nella calura estiva americana.

Aladdin: Nasim Pedrad, Naomi Scott in una scena del film

Perde una posizione il film Disney Aladdin che raccoglie altri 9,3 milioni, per un totale di 305,8 milioni. Rivisitazione in chiave live action del classico d'animazione del 1992, il film è diretto da Guy Ritchie e vede Mena Massoud nel ruolo dell'affascinante furfante Aladdin, Naomi Scott nel ruolo della bellissima e indipendente principessa Jasmine e Will Smith nei panni dell'incredibile Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica (qui potete leggere la recensione di Aladdin.

Pets 2 - Vita da animali resiste in quinta posizione. Il sequel animato prodotto da Illumination Entertainment racconta le nuove avventure dei simpatici cuccioli capitanati da Max impegnati in una nuova avventura che li vedrà percorrere ancora una volta le strade della città combinandone di tutti i colori, come potete leggere nella nostra recensione di Pets 2 - Vita da animali. Supercast vocale per Pets 2 - Vita da animali che incassa altri 7 milioni arrivando a un totale di 131,2 milioni.

La rerelease di Avengers: Endgame fa risalire il film fino alla settima posizione e frutta un incasso di 7,5 milioni, per un totale di 841,3 milioni. Ancora 27 milioni separano il film Marvel da Avatar, secondo gli esperti difficilmente Avengers: Endgame riuscirà a superare il gap.