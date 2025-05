Toy Story 5: Conan O'Brien nel cast vocale del prossimo capitolo della saga Pixar

Conan O'Brien ha annunciato di essere stato scelto come voce di Smarty Pants in Toy Story 5, il nuovo film Disney/Pixar che uscirà al cinema il 19 giugno 2026.

L'annuncio ufficiale della Disney è stato accompagnato da un messaggio video sui social dello stesso O'Brien, che ha scherzato sul fatto di aver puntato inizialmente ai due personaggi principali, Woody e Buzz, prima di accorgersi che Smarty Pants era il migliore.

Conan O'Brien doppiatore di Toy Story 5

Dopo le anticipazioni su Toy Story 5 da parte del boss Pixar, è arrivata anche la notizia su Conan O'Brien, che nel doppiaggio di produzioni animate ha già accumulato esperienze in passato in serie come I Simpson, Futurama, Robot Chicken e LEGO Batman - Il film.

Alec Baldwin e Conan O'Brien in una scena di 30 Rock

Nel 2025, Conan O'Brien è tra i protagonisti di If I Had Legs I'd Kick You di Mary Bronstein, presentato al Sundance Film Festival e vincitore dell'Orso d'Argento alla miglior interpretazione da protagonista al Festival di Berlino per Rose Byrne.

Il successo globale di Toy Story 4 e il ruolo di Jessie in Toy Story 5

Uscito al cinema nel 2019, ricevendo recensioni entusiastiche, Toy Story 4 ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, stabilendo il record di miglior debutto di sempre in un film d'animazione.

Dopo l'iniziale scetticismo sulla possibilità di realizzare un altro sequel che potesse quantomeno essere al livello del terzo film, considerato il migliore della saga, Toy Story 4 ha conquistato il cuore dei fan e il giudizio della critica.

Primo piano di Toy Story 4

Il quinto Toy Story dovrebbe concentrarsi su Jessie, la cowgirl amica di Woody e doppiata da Joan Cusack, come ha confessato ad inizio anno Tim Allen, doppiatore di Buzz Lightyear.