Toy Story 5, il regista anticipa che Woody e Buzz potrebbero tornare in altri sequel

Dopo aver contribuito alla nascita di uno dei franchise d'animazione più amati di sempre, il regista e co-creator Andrew Stanton è tornato a parlare del futuro di Toy Story 5, film già attesissimo in arrivo il 17 giugno 2026. L'autore e regista, che ha preso parte a tutte le tappe fondamentali della saga Pixar, ha lasciato intendere che le avventure di Woody e Buzz potrebbero non chiudersi con il quinto capitolo, aprendo la porta a ulteriori sequel. Una dichiarazione che ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan: da una parte chi è felice di poter ritrovare i giocattoli più famosi del cinema, dall'altra chi teme che la serie stia diventando troppo lunga e motivata più da esigenze commerciali che da autentica ispirazione creativa.

Andrew Stanton lascia intendere altri sequel oltre Toy Story 5

Durante un recente incontro con la stampa, Stanton ha ringraziato i fan per l'affetto dimostrato verso i personaggi Pixar e ha sottolineato quanto la relazione tra il pubblico e la saga resti viva anche dopo quasi trent'anni dal primo film. "Non vediamo l'ora di continuare a raccontarvi queste storie", ha dichiarato. Proprio quel plurale, "storie", non è passato inosservato e sembra suggerire che la Pixar stia già valutando nuove produzioni oltre al quinto capitolo.

Woody, Buzz e Jessie nel teaser del film

Il percorso del franchise non è stato privo di discussioni. Per molti spettatori, Toy Story 3 rappresentava già il finale perfetto, con un epilogo emozionante e commovente che salutava Woody, Buzz e gli altri giocattoli in maniera definitiva. L'arrivo di Toy Story 4 ha diviso la fanbase: alcuni lo hanno apprezzato come nuovo inizio, altri lo hanno percepito come un capitolo forzato, nato più da logiche di mercato che da una reale esigenza narrativa. L'annuncio di un quinto film e l'ipotesi di ulteriori sequel riaprono dunque il dibattito sulla direzione del franchise.

Un franchise tra successi, rischi e aspettative

La storia del cinema dimostra come i sequel possano arricchire o, al contrario, indebolire un brand. Lo stesso Quentin Tarantino ha dichiarato che poche saghe possono essere considerate delle "vere trilogie" perfette, citando proprio Toy Story come esempio, a patto di ignorare il quarto capitolo. La domanda che si pongono in molti è se l'aggiunta di nuovi film rafforzerà ulteriormente il legame con il pubblico o finirà per inflazionare un nome che ha già lasciato un segno indelebile nella storia dell'animazione.

Al momento, le informazioni ufficiali confermano che Toy Story 5 arriverà nelle sale a giugno 2026. Il cast vocale vedrà il ritorno delle voci storiche: Tom Hanks nei panni di Woody, Tim Allen come Buzz Lightyear e Joan Cusack nel ruolo di Jessie. Nonostante i dubbi di parte del pubblico, l'attesa resta altissima e la curiosità cresce anche per la possibilità che il film rappresenti l'inizio di un nuovo ciclo narrativo, più che la conclusione definitiva della saga.