Torino 2019: Cena con delitto film di chiusura, Abel Ferrara e Justin Kurzel in Festa Mobile

Torino 2019 ha svelato un programma presenta ricco di film da scoprire e con due titoli internazionali di richiamo a inizio e fine festival, dopo l'apertura di JoJo Rabbit, a chiusura del festival verrà proiettato Cena con delitto di Rian Johnson, omaggio ad Agatha Christie. Questi e i nuovi lavori di Abel Ferrara e Justin Kurzel, oltre a tanti titoli italiani di richiamo, sono tra i punti forti di questa edizione che conta ben 45 anteprime mondiali e un italiano in concorso, Il grande passo di Antonio Padovan.

Tra una commedia e un thriller, entrambi sui generis: la sezione Festa Mobile si apre con Jojo Rabbit, la rilettura sferzante e spiazzante del nazismo e dei suoi miti di Taika Waititi, e si chiude con Cena con delitto di Rian Johnson, dove il detective Daniel Cr aig tiene sotto scacco con la sua sorniona indagine i componenti di una ricca e litigiosa famiglia il cui patriarca è stato assassinato. All'interno ben due lavori di Abel Ferrara, l'atteso Tommaso e The Projectionist, Nour di Maurizio Zaccaro, che vede Sergio Castellitto nei panni dei medico di Lampedusa Pietro Bartolo, Magari di Ginevra Elkann, Lontano lontano di Gianni De Gregorio, The True History of the Kelly Gang di Justin Kurzel, dedicato al popolare bandito australiano Ned Kelly e il war movie di Alejandro Amenabar Mientres dure la guerra.

Tra le anteprime più attese il docu-film d'arte Frida. Viva La Vida, dove Asia Argento, narratrice d'eccezione, ci porta alla scoperta del mondo Frida Khalo.

Tante le sorprese in After Hours, che ospiterà l'horror Letto numero 6, con Carolina Crescentini, prodotto dai Manetti Bros., ma anche l'esordio del friulano Davide Del Degan, Paradise - Una nuova vita e l'intrigante The Last Porno Show del canadese Kire Paputts.

Quindici i titoli in concorso, con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi "fratelli" protagonisti dell'unico titolo italiano, Il grande passo dell'esordiente Antonio Padovan. La più importante sezione competitiva del festival, riservata a opere prime, seconde o terze, propone 15 film inediti in Italia. I paesi rappresentati sono Argentina, Canada, Cile, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Qatar, Repubblica Ceca, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Taiwan, Tunisia. Incentrata sul cinema "giovane", la selezione dei film in concorso si rivolge alla ricerca e alla scoperta di talenti innovativi, che esprimono le migliori tendenze del cinema indipendente.