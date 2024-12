Knives Out 3, Josh O'Connor: "La roulotte che mi hanno assegnato era più confortevole del mio appartamento"

Nel corso di una conversazione per Variety con la co-star in Knives Out 3 Daniel Craig, Josh O'Connor ha ricordato il periodo trascorso sul set per girare il terzo capitolo della saga di Netflix.

O'Connor ha confessato di essersi sentito un po' viziato durante la lavorazione del film. Ospiti di un evento connesso alla Paris Fashion Week, l'attore ha sottolineato quanto abbia apprezzato l'attenzione della produzione nei suoi confronti.

Vizi e ritorni sul set di Knives Out

"Le roulotte! È la miglior roulotte che abbia mai avuto in vita mia!" ha esclamato O'Connor "È meglio del mio appartamento a Londra. E ho passato molto tempo a bussare alla tua porta" ha specificato, riferendosi a Craig.

Daniel Craig in una scena di Glass Onion

L'ex star di 007 tornerà a vestire i panni dell'investigatore Benoit Blanc nel terzo capitolo del franchise diretto da Rian Johnson e ricco di star di primo piano che parteciperanno anche a questo nuovo film.

Nuovo giallo in arrivo e la collaborazione con Guadagnino

Wake Up Dead Man è il titolo del terzo capitolo di Knives Out che vedrà nel cast, oltre al ritorno di Daniel Craig e alla new entry Josh O'Connor, anche Andrew Scott, Cailee Spaeny, Kerry Washington, Glenn Close, Jeremy Renner, Mila Kunis e Josh Brolin.

Sia Daniel Craig che Josh O'Connor hanno lavorato con Luca Guadagnino; il primo in Queer e il secondo in Challengers. Quest'ultimo ha definito Queer un capolavoro totale e il personaggio di Craig come un uomo che si sente profondamente insicuro ma con un modo di muoversi incredibilmente deciso. Wake Up Dead Man, diretto da Rian Johnson, arriverà su Netflix nel 2025.