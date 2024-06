Knives Out 3, il casting non finisce mai: ecco una star della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi

Sembra non concludersi mai il casting del nuovo Knives Out, terzo episodio del franchise diretto da Rian Johnson, con l'ex 007 Daniel Craig protagonista nel ruolo del detective privato Benoit Blanc. Al nutrito gruppo di star che parteciperanno al film si aggiunge anche un protagonista della trilogia Sony su Spider-Man d'inizio anni 2000, diretta da Sam Raimi.

Knives Out è la saga gialla di maggior successo degli ultimi anni, inaugurata nel 2019 grazie a Cena con delitto - Knives Out, ambientata in Massachusetts e interpretata da un cast corale comprendente star del calibro di Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon e Toni Collette. Tre anni dopo, nel 2022, uscì il sequel Glass Onion, con l'ambientazione spostata nel mar Egeo, in piena pandemia di COVID-19. Il terzo capitolo riporterà la narrazione negli Stati Uniti.

L'avversario di Spider-Man

L'ultimo attore ad unirsi al cast di Wake Up Dead Man, il titolo del terzo film, è Thomas Haden Church, conosciuto principalmente per il ruolo dell'Uomo Sabbia in Spider-Man 3. Si tratta dell'ottavo interprete ad aggiungersi al cast del film Netflix dopo Josh O'Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Kerry Washington, Glenn Close, Jeremy Renner e Josh Brolin. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama del film.

Thomas Haden Church in una scena di Killer Joe

Secondo le poche informazioni diffuse da Rian Johnson, Wake Up Dead Man avrà un tono diverso rispetto ai predecessori, sia a Cena con delitto, che incassò circa 310 milioni di dollari, sia a Glass Onion, il sequel distribuito su Netflix nel 2022:"Amo tutto dei gialli" confessò il regista "ma una delle cose che maggiormente amo è quanto siano malleabili. C'è un'intera gamma di toni, da Carr a Christie, e poterla esplorare è una delle cose maggiormente entusiasmanti nel fare i film di Benoit Blanc".

Attualmente, Thomas Haden Church è impegnato sul set di Horizon: An American Saga di Kevin Costner, i cui primi capitoli usciranno in estate al cinema.