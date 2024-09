Knives Out 3 ha un budget di 210 milioni di dollari

TheInSneider riporta che la produzione di Knives Out 3 sarebbe costata cinque volte di più rispetto all'originale. Si tratta di un sacco di soldi per una piattaforma di streaming che, molto recentemente, si è detto che avrebbe iniziato a tagliare le spese.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ha un budget di 210 milioni di dollari. Sarà il più costoso whodunit mai prodotto? Il cast riunito questa volta comprende Daniel Craig, Jeremy Renner, Josh Brolin, Glenn Close, Josh O'Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Kerry Washington e altri ancora.

Jeremy Renner: la sua presenza in Knives Out 3 sarà ancora più "piccante" del suo cameo in Glass Onion

Cosa sappiamo sul sequel

Di recente abbiamo visto per la prima volta il Benoit Blanc di Daniel Craig - ora con i capelli lunghi - in un'immagine in bianco e nero, con il suo solito abito elegante. Un nuovo look per il protagonista di un franchise che cerca di reinventarsi ad ogni film.

Cena con delitto - Knives Out: Daniel Craig e Ana De Armas in una scena del film

Non sono stati rivelati dettagli sulla trama di questo terzo capitolo di Knives Out e probabilmente non ne sapremo di più fino alla sua uscita, attualmente sconosciuta. Probabilmente, come i primi due episodi, sarà presentato in anteprima mondiale al TIFF nell'autunno del 2025. Nel marzo del 2021, Netflix ha ottenuto i diritti per due sequel di Knives Out e ha pagato l'ingente somma di 450 milioni di dollari per ottenerli. Glass Onion del 2022 è stato il primo, mentre il prossimo film sarà l'ultimo, a meno che Netflix non decida di estendere ulteriormente il contratto di Johnson vista la popolarità di questi titoli.

L'ultimo capitolo, Glass Onion, è stato il primo film di Knives Out a essere distribuito da Netflix. È stato presentato in anteprima mondiale al TIFF, ha ottenuto ottime recensioni ed è stato il decimo film più elencato nelle dieci migliori liste della critica del 2022, comparendo in oltre 190 di esse.