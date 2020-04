The Suicide Squad: James Gunn non può dire quale membro dell'X-Force ha più spazio, è uno spoiler

James Gunn ammette di non poter rivelare quale membro dell'X-Force avrà maggior spazio in The Suicide Squad perché sarebbe uno spoiler notevole.

James Gunn alle prese con The Suicide Squad

Dopo le critiche piovute su Suicide Squad, Warner ha deciso di mettere nelle sapienti mani di James Gunn quello che è stato presentato non come un sequel bensì come una sorta di reboot, The Suicide Squad. Cosa dobbiamo aspettarci dal film? Chi sarà il protagonista della storia, o meglio, quale tra i villain della X-Force avrà più spazio nella pellicola? James Gunn non si sbilancia e risponde sibillino:

"Rispondere a questa domanda equivarrebbe a fare uno spoiler notevole".

Anche sul rating del film James Gunn rimane abbottonato e ammette di conoscerlo già, ma non ha nessuna intenzione di anticiparlo.

Oh yes I know but I can’t yet say. — James Gunn (@JamesGunn) April 1, 2020

Tra le star che rivedremo in The Suicide Squad ci sono Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney. Le new entry sono John Cena, Nathan Fillion (in un ruolo segreto), Idris Elba, Michael Rooker, Taika Waititi, Peter Capaldi e Alice Braga.

Se non subirà slittamenti, il cinecomic dovrebbe uscire il 6 agosto. Una volta concluso l'impegno con DC, James Gunn tornerà a collaborare con Marvel per Guardians of the Galaxy Vol. 3.