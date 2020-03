The Suicide Squad, James Gunn: "Le riprese sono finite, è stata dura" (FOTO)

James Gunn ha chiuso le riprese di The Suicide Squad e lo ha annunciato postando una immagine in cui è possibile vedere sia il logo ufficiale del cinecomic DC, sia di tutta la crew che ha lavorato in questi mesi per riportare sul grande schermo la banda di galeotti pronti a sacrificarsi per l'umanità.

Nel dare la notizia, James Gunn non ha lesinato le parole, ringraziando in modo sentito e partecipe tutti coloro che lo hanno aiutato nel portare a termine il film: "Abbiamo concluso le riprese di The Suicide Squad. Mio padre è morto due settimane prima che iniziassimo a girare e il mio cane è morto due settimane prima che finissimo. È stata dura, è stato un periodo difficile della mia vita eppure il momento più appagante che ho mai avuto nel realizzare un film. La professionalità, il talento, la compassione, la gentilezza di questo cast e di questa troupe mi hanno ispirato ogni giorno. Grazie a tutte le persone coinvolte in questo film, in ogni fase dello sviluppo, in ogni reparto - vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Siete la ragione per cui faccio film".

Gunn aveva accettato il progetto della DC nel periodo in cui era stato licenziato dalla Marvel per via della diffusione di alcuni vecchi tweet politicamente scorretti, tanto che per lungo tempo si era ventilata la possibilità che non venisse nemmeno realizzato Guardiani della Galassia 3. Ora dopo il reintegro anche alla Casa delle idee, il regista potrà occuparsi anche di questo lavoro, non prima di aver chiuso comunque la post produzione di The Suicide Squad, la cui uscita è prevista per il 6 agosto del 2021. L'ambizione è quella di rilanciare il franchise dopo il film precedente, di cui è sia una sorta di sequel ma anche di rifacimento, visto che conterrà elementi del film precedente mescolati ad altri del tutto nuovi. Tra le star che rivedremo ci sono: Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney. Le new entry sono John Cena, Nathan Fillion (in un ruolo segreto), Idris Elba, Michael Rooker, Taika Waititi, Peter Capaldi e Alice Braga.