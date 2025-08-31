James Gunn conferma che la serie su Amanda Waller con Viola Davis è ancora in lavorazione

James Gunn ha confermato che la serie incentrata su Amanda Waller, leader della Task Force X, interpretata da Viola Davis, è ancora in fase di sviluppo. La conferma arriva mentre il regista e co-CEO della DC Studios, Peter Safran, continuano a pianificare il futuro dell'Universo DC, cercando di bilanciare numerosi progetti tra cui Peacemaker, Lanterns e la nuova serie dedicata a Waller.

Gunn spiega lo stato attuale della produzione

Intervistato da People, Gunn ha dichiarato: "Ci stiamo lavorando, quindi vedremo cosa succederà. Alcune cose sono andate più veloci di altre. Waller non è stata la più veloce. Ma non vedo l'ora di vedere Viola indossare di nuovo i pantaloni di Waller". Queste parole confermano che, sebbene la produzione sia ancora in corso, la serie è una priorità per DC Studios, anche se la complessità del progetto ne ha rallentato l'avvio rispetto ad altri spin-off già programmati.

The Suicide Squad: il character poster di Amanda Waller

La realizzazione della serie su Waller si è rivelata complessa. Gunn e Safran avevano inizialmente previsto di partire con Waller prima di Peacemaker, ma diversi fattori hanno costretto il team a dare priorità allo spin-off del personaggio di John Cena. Safran ha spiegato in precedenza che il progetto su Waller era difficile da portare a termine, con più tentativi che non avevano prodotto risultati concreti. "Avevamo intenzione di realizzare Waller prima di Peacemaker, ma ho scritto Peacemaker rapidamente ed eravamo pronti per partire", ha aggiunto Gunn, sottolineando l'imprevedibilità dei tempi di produzione.

Viola Davis e il ruolo iconico di Waller

Viola Davis ha interpretato Amanda Waller in Suicide Squad del 2016 e nel sequel The Suicide Squad - Missione Suicida del 2021, entrambi fondamentali per stabilire la figura dell'amorale direttrice dei servizi segreti. La serie dedicata a Waller offrirà l'opportunità di approfondire la sua storia e il ruolo nella Task Force X, spostando il tono verso un dramma più maturo rispetto alla commedia di Peacemaker. Davis, insieme alla sceneggiatrice Christal Henry, sarà anche produttrice esecutiva del progetto, garantendo coerenza narrativa e continuità con il personaggio già noto al pubblico.

The Suicide Squad: Missione Suicida, una scena con Idris Elba e Viola Davis

Successivamente, Jeremy Carver, creatore di Doom Patrol, si è unito a Henry per co-scrivere la serie su Waller. La collaborazione punta a sviluppare una trama solida, capace di unire azione, tensione e approfondimento dei personaggi, mantenendo il filo conduttore con gli eventi narrativi già visti nei film e nelle serie DC. La serie esplorerà anche le sfide morali e strategiche della leadership di Waller, ampliando l'universo dei supereroi in una direzione più adulta e complessa.

Oltre alla serie su Waller, la piattaforma Max continuerà a lanciare nuovi spin-off, tra cui Lanterns, previsto all'inizio del 2026. Gunn e Safran stanno quindi gestendo contemporaneamente più produzioni, cercando di creare un universo coerente in cui i personaggi principali e gli spin-off possano intrecciarsi senza sovrapporsi. I fan possono quindi aspettarsi un ampliamento significativo del DC Universe, con Waller pronta a giocare un ruolo centrale nelle prossime stagioni.