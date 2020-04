The Suicide Squad: James Gunn sa già il rating del film

Il regista James Gunn ha svelato di essere già a conoscenza del rating di The Suicide Squad, il film di cui ha completato le riprese poche settimane fa.

Il filmmaker, attualmente impegnato nel montaggio, ha rivelato questo dettaglio rispondendo a un fan via Twitter.

Un utente ha infatti scritto online: "Che rating avrà The Suicide Squad? Hai già un'idea?". James Gunn ha prontamente risposto: "Oh sì, lo so, ma non posso ancora dirlo".

I fan dei film della DC hanno comunque già ipotizzato una classificazione Rated R, proseguendo l'approccio destinato a un pubblico più adulto avuto da Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) con star l'attrice Margot Robbie. Per ora, comunque, non c'è ancora nulla di certo e bisognerà attendere per scoprire a quale target si rivolgerà il nuovo cinecomic.

Ecco il tweet di Gunn:

Oh yes I know but I can’t yet say. 😃 — James Gunn (@JamesGunn) April 1, 2020

The Suicide Squad arriverà nelle sale americane il 6 agosto del 2021 con lo scopo di rilanciare il franchise dopo il film precedente, di cui è sia una sorta di sequel ma anche di reboot, visto che conterrà elementi del film precedente mescolati ad altri del tutto nuovi. Tra le star che rivedremo sul grande schermo nel nuovo cinecomic ci sono: Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney. Le new entry sono John Cena, Nathan Fillion, Idris Elba, Michael Rooker, Taika Waititi, Peter Capaldi e Alice Braga.