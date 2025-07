Margot Robbie sarà ancora Harley Quinn? Il regista di un famoso horror ha un'idea per un nuovo film DCU

Sembra che l'universo DC al cinema sia destinato ad ingrandirsi a dismisura con nuove idee e storie diverse. L'ultima indiscrezione arriva da Zach Cregger, apprezzato regista di Barbarian, che avrebbe in mente una storia con al centro i personaggi di Joker e Harley Quinn, con la possibilità di un ritorno di Margot Robbie nei panni del personaggio.

Durante la sua partecipazione al podcast di Bloody Disgusting nel 2022, Cregger aveva rivelato di aver completato una sceneggiatura "vicina a Batman" e che gli sarebbe piaciuto molto avere l'opportunità di portarla sul grande schermo. "La cosa che mi piacerebbe fare prossimamente... Ho scritto una sceneggiatura ambientata nell'universo DC. Il che non è proprio il mio genere, non sono un fan dei supereroi, ma non riuscivo a smettere di pensare a questa storia che si svolge in un contesto affiancato a quello di Batman. Così l'ho scritta e ne sono completamente ossessionato".

Cregger non ha condiviso alcun dettaglio sulla sua storia in quel momento, ma durante una recente intervista con Discussing Film, ha descritto la sceneggiatura come "la cosa migliore che abbia mai scritto" e ha parlato della possibilità che venga portata all'attenzione dei DC Studios ora che James Gunn e Peter Safran sono al comando.

Harley Quinn e Joker nel DCU? Solo questione di tempo

Suicide Squad: Margot Robbie nel primo trailer del film

"Se ricevessi la chiamata, mollerei tutto e andrei a girare quel film senza esitare un attimo", ha commentato Cregger. "È la cosa che preferisco tra tutte quelle che ho scritto. Lo adoro e muoio dalla voglia di realizzarlo. Non ho mai parlato con James Gunn in vita mia. Non lo conosco, ma mi piacerebbe molto incontrarlo e fare due chiacchiere con lui. Chi lo sa?"

Ora, in uno dei suoi ultimi post sui social, il noto insider di settore, Daniel Richtman, ha riportato che la sceneggiatura sarebbe in realtà un film incentrato su Joker e Harley Quinn. Lo scoop non è sicuro che Cregger abbia già presentato la sua idea a Gunn, ma se così non fosse, crede che lo farà molto presto.

Per quanto ne sappiamo, al momento non ci sono piani per introdurre nuove iterazioni di questi personaggi nel DCU. C'è la possibilità che Margot Robbie riprenda il ruolo di Harley Quinn (Gunn l'ha già diretta in The Suicide Squad - Missione Suicida), ma è scontato che a un certo punto incontreremo un'altra incarnazione del Joker, anche se potrebbe non accadere prima di qualche anno.

James Gunn aveva confermato il ritorno di Margot Robbie nel DCU

The Suicide Squad: Missione Suicida, Idris Elba e James Gunn in una foto dal set

Prima del debutto del suo nuovo DCU, James Gunn si era già chiesto quali personaggi avrebbero fatto ritorno dal vecchio DCEU e a quanto pare il regista era apparso molto interessato a riavere Margot Robbie di nuovo nei panni di Harley Quinn.

In uno dei suoi post sui social in risposta ai fan, Gunn aveva svelato che all'epoca non aveva ancora parlato con Margot Robbie ma aveva lo stesso rassicurato tutti che in quel momento non c'era nessun piano per un recasting del personaggio nel suo nuovo DC Universe. Ricordiamo che Gunn ha diretto Robbie in The Suicide Squad - Missione Suicida, soft reboot del precedente Suicide Squad di David Ayer dove l'attrice ha esordito nei panni del personaggio.