The Marvels: la scena dopo i titoli di coda affronta uno dei problemi della saga degli X-Men

Se avete già visto The Marvels, saprete benissimo che la scena a metà dei titoli di coda introduce una realtà alternativa in cui ci sono gli X-Men, ma la sequenza rende evidente uno dei problemi avuti dalla saga Fox ai tempi.

La scena mid-credits di The Marvels vede l'apparizione della versione di Kelsey Grammer di Bestia, che saluta Monica Rambeau al suo arrivo in una realtà alternativa, collegando saldamente per la prima volta il franchise degli X-Men della 20th Century Fox al MCU.

La continuità è stata un problema quasi fin dall'inizio, con lacune logiche e vere e proprie contraddizioni che hanno perseguitato il franchise fino alla sua conclusione con X-Men: Dark Phoenix del 2019. Collegandoli alla nozione di realtà parallele e all'incursione multiversale al centro della trama di The Marvels, il MCU potrebbe essere pronto a risolvere questi problemi di continuità una volta per tutte.

Quale versione di Bestia è canonica?

La versione di Grammer di Hank McCoy era apparsa in un breve cameo in X-Men: Giorni di un futuro passato, ma era già comparsa in X-Men: Conflitto Finale. Nicholas Hoult ha poi assunto il ruolo a partire da X-Men: l'inizio del 2011, interpretandolo altre tre volte nel corso del decennio successivo, oltre a un cameo in Deadpool 2.

Questo fa di Hoult la versione di riferimento del personaggio, visto che lo ha interpretato per più tempo e anche più di recente rispetto a Grammer. Tuttavia, è la versione di Bestia di Grammer ad apparire in The Marvels per salutare il Capitano Rambeau quando arriva in un mondo parallelo dove ritrova la madre ancora in vita.

Il Multiverso del MCU potrebbe aver già risolto il problema per gli X-Men, semplicemente stabilendo che realtà simili non sono necessariamente le stesse. Lo ha già fatto una volta con il cameo di Patrick Stewart nei panni di una variante del Professor X che appare in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e sta cercando di farlo di nuovo con il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine nel prossimo Deadpool 3.

Bestia di Grammer ha un significato più profondo, il che suggerisce che il MCU intende affrontare direttamente gli errori dei suoi predecessori, invece di limitarsi a selezionare gli elementi che desidera. Probabilmente, il problema della continuità verrà affrontato e risolto in Avengers: Secret Wars.