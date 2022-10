[RUMOR] Avengers: Secret Wars, I Marvel Studios vogliono riportare in scena Robert Downey Jr. come Iron Man

Lo sanno anche i sassi. In Avengers: Endgame Tony Stark è diventato un eroe, usando il Guanto dell'Infinito per far sparire Thanos e il suo esercito.

Ora, però, sembra che l'Iron Man di Downey Jr. possa tornare a vivere per combattere di nuovo in Avengers: Secret Wars e anche in Avengers: The Kang Dinasty.

Secondo un informatore affidabile specializzato in scoop (che negli ultimi anni ci ha sempre imbroccato e regalato indiscrezioni importanti), i Marvel Studios hanno in programma di riportare l'attore nei panni dell'iconico supereroe nel film di prossima programmazione.

Secret Wars yes, Kang Dynasty no https://t.co/bcVxCtN710 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) October 17, 2022

Se Secret Wars seguirà la storia del Multiverso del 2015 di Jonathan Hickman ed Esad Ribic, si svolgerà in una nuova realtà diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto finora. Di conseguenza, non è fuori dal regno delle possibilità che il nuovo mondo raccontato nel film abbia un Iron Man, anche se resta da vedere se Downey Jr. interpreterà una variante di Tony molto simile all'eroe che tutti conosciamo.

È interessante notare che si dice anche che ci sono in cantiere grandi progetti per Morgan Stark, anche se non si sa quando e dove la versione adulta di quel personaggio - che presumiamo sarà interpretata da Katherine Langford - apparirà.

Con così tanta segretezza che circonda tutto ciò che riguarda la saga del Multiverso, possiamo solo speculare su un possibile ritorno di Iron Man, sempre che Downey Jr. sia disposto a rivestirne i panni.

Troppo presto per riportarlo indietro? Può sembrare così in questo momento, ma l'anno dell'uscita di Secret Wars saranno passati sette anni da Endgame.

Avengers: Secret Wars uscirà il 7 novembre 2025.