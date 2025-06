Avengers: Doomsday, svelata la connessione con Gambit e The Marvels?

L'universo cinematografico Marvel continua a intrecciare le sue linee temporali e narrative con un nuovo rumor che farà felici i fan degli X-Men. Secondo le ultime indiscrezioni, Avengers: Doomsday, atteso per dicembre 2026, potrebbe svelare un legame diretto tra la scena post-credit di The Marvels e il Gambit interpretato da Channing Tatum.

Il Multiverso si espande (di nuovo)

Monica Rambeau in The Marvels

Nell'epilogo di The Marvels, Monica Rambeau rimane intrappolata in una realtà alternativa dopo aver salvato il proprio universo. È lì che incontra una versione alternativa di sua madre, Maria Rambeau, nei panni di Binary, affiancata da Hank McCoy alias Beast, interpretato da Kelsey Grammer. Una sequenza che rivela molto e che ha acceso la curiosità dei fan, suggerendo l'approdo nell'universo degli X-Men.

Secondo una voce riportata da QuidVacuo, l'universo in cui si trova Monica Rambeau sarebbe lo stesso in cui è imprigionato Gambit, come anticipato in Deadpool & Wolverine. Questo collegamento aprirebbe le porte a una vera convergenza tra personaggi degli X-Men e gli eroi Marvel classici nel prossimo capitolo degli Avengers. Il Gambit di Channing Tatum, brevemente mostrato in fuga dal Vuoto, potrebbe così tornare in grande stile accanto a Deadpool, Wolverine e agli altri mutanti.

Un cast da record per il film evento Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday si preannuncia come uno dei film più ambiziosi dell'intera saga Marvel. Oltre a Tatum, nel cast ritroveremo tantissime star che negli anni hanno partecipato ai film del MCU, come Chris Hemsworth, Paul Rudd, Letitia Wright, Sebastian Stan, Tom Hiddleston e Anthony Mackie.

Ma la vera sorpresa è l'inclusione di volti noti dal franchise degli X-Men, tra cui Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn, James Marsden e Alan Cumming. Insieme a loro anche i nuovi Fantastici Quattro, guidati da Pedro Pascal e Vanessa Kirby.

Channing Tatum non si sbottona sul suo Gambit

Channing Tatum è Gambit

Interrogato sul suo coinvolgimento in Avengers: Doomsday, Channing Tatum ha scherzato sul fatto che l'unica certezza ricevuta sia la possibilità di assistere alla proiezione del film. Con fare ironico e volutamente vago, l'attore ha evitato di sbilanciarsi, alimentando la curiosità sul ruolo effettivo di Gambit nella trama, senza confermare né smentire la sua partecipazione attiva.

Diretto dai fratelli Russo su sceneggiatura di Stephen McFeely, Avengers: Doomsday uscirà il 18 dicembre 2026, seguito l'anno successivo da Avengers: Secret Wars.