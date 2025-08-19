The Marvels, per la regista il flop è stata colpa della "mancanza di una buona sceneggiatura"

Prima ancora che gli spettatori cominciassero a stancarsi dei cinecomic, soprattutto a causa di una proposta eccessiva da parte degli studios, The Marvels è risultato il peggior flop di sempre per i Marvel Studios.

Il film non ha saputo ripetere per niente il grandissimo successo di Captain Marvel, capace di superare il miliardo di dollari di incasso, per fermarsi solamente a poco più di 200 milioni di dollari, a fronte di un budget da capogiro (370 milioni).

Durante un'intervista con l'Hollywood Reporter incentrato sulla sua nuova regia, quella per 28 Years Later: The Bone Temple, Nia DaCosta ha suggerito che il problema principale di The Marvels risiedeva principalmente nella bontà della sceneggiatura.

The Marvels: un primo piano di Brie Larson

Per Nia DaCosta, The Marvels non aveva una buona sceneggiatura

"Realizzare il sequel di 28 Years Later è stata una delle migliori esperienze cinematografiche che abbia mai avuto. Uno dei problemi che ho avuto con Candyman e The Marvels è stata la mancanza di una sceneggiatura davvero solida, che finisce sempre per compromettere l'intero processo. Ma quando Alex Garland ti consegna una sceneggiatura, pensi: 'È fantastica'. Non c'è davvero bisogno di cambiarla, anche se io l'ho fatto, chiedendo semplicemente più infetti. È stato il mio grande contributo".

"Ho ereditato un cast fantastico, poi mi è stata data la libertà di scegliere il resto del cast", ha continuato. "Ho ereditato anche un paio di location. Mi è stata data la libertà di sviluppare tutte le altre. Alcune cose si sovrapponevano, come il personaggio di Samson: Danny Boyle e io abbiamo collaborato un po' sul look, ma alla fine Danny gira in modo molto diverso da come giro io".

Dall'uscita di The Marvels, non abbiamo più visto Carol Danvers e gli altri personaggi coinvolti in quel film, anche se dovrebbero tutti far ritorno almeno in Avengers: Secret Wars, il quale dovrebbe fornire un reset generale per il Marvel Cinematic Universe; la sua uscita è fissata al 17 dicembre 2027.

The Marvels, il flop spiegato dai dirigenti Disney

L'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha ammesso di sapere almeno uno dei motivi per cui il film del MCU con Brie Larson ha deluso al botteghino: non c'erano abbastanza dirigenti sul set a tenere sotto controllo la situazione.

Iger ha affermato che parte del motivo per cui il film è stato rimandato più volte è dovuto al fatto che è stato girato durante la pandemia COVID-19 e quindi "non c'è stata la stessa supervisione sul set, per così dire, dove abbiamo dirigenti che controllano davvero quello che viene fatto giorno dopo giorno".