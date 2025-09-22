Captain Marvel, Brie Larson rientra ancora nei piani del MCU? E gli Young Avengers? Tutti i nuovi rumor

Il futuro del Marvel Cinematic Universe comincia a prendere forma, almeno secondo gli ultimi rumor che circolano online. Al centro di queste indiscrezioni ci sono due elementi che stanno già facendo discutere i fan: il ruolo di Captain Marvel e la possibile realizzazione di un film dedicato ai Young Avengers.

Partiamo da Carol Danvers. Dopo le critiche negative e il flop al box-office di The Marvels, qualcuno aveva ipotizzato che il personaggio potesse essere relegato in secondo piano. E invece le voci dicono il contrario: Captain Marvel sarebbe destinata a diventare una pedina fondamentale nella prossima fase del MCU, con un ruolo di primo piano nei prossimi film degli Avengers che segneranno la conclusione della Multiverse Saga.

Non solo una comparsa o una presenza d'appoggio, quindi, ma una vera e propria leader, capace di guidare il gruppo e forse di traghettare l'universo Marvel verso un nuovo corso narrativo. Accanto a lei, però, si prepara a farsi spazio la nuova generazione di eroi.

Ms. Marvel: la protagonista Iman Vellani

Che fine ha fatto il progetto sui Giovani Vendicatori?

Il film sugli Young Avengers sarebbe concretamente in via di sviluppo e potrebbe arrivare già poco dopo Secret Wars. E i nomi che circolano fanno pensare a un team costruito con molta attenzione: Kamala Khan, la giovane Ms. Marvel che ha conquistato il pubblico Disney+, e Kate Bishop, l'arciera erede di Hawkeye, sarebbero al centro della squadra, quasi in veste di co-leader. A loro si unirebbe Cassie Lang, la figlia di Ant-Man, vista in Quantumania, completando così un trio di volti freschi pronti a raccogliere il testimone dei veterani.

Se queste voci trovassero conferma, significherebbe che i Marvel Studios stanno preparando non solo la conclusione spettacolare della Saga del Multiverso, ma anche la costruzione di un nuovo equilibrio. Da una parte una figura già affermata come Captain Marvel, che può incarnare la solidità e l'esperienza del vecchio MCU; dall'altra un team giovane, dinamico e fresco, capace di conquistare le nuove generazioni di spettatori.

Per ora, va detto, si tratta pur sempre di rumor: nessuna data ufficiale, nessun annuncio concreto. Sicuramente, la curiosità su quello che verrà dopo Secret Wars è alta e non bisogna dimenticare che al momento ci sono due fazioni che presto entreranno in rotta di collisione nei prossimi film: gli Avengers ufficiale capitanati da Sam Wilson e i Thunderbolts visti nell'omonimo film uscito quest'anno.

The Marvels: una foto di Brie Larson e Iman Vellani

The Marvels è il più grande flop al box-office dei Marvel Studios

I numeri parlano chiaro: il film ha segnato il peggior esordio nella storia del Marvel Cinematic Universe. Negli Stati Uniti ha incassato circa 47 milioni di dollari nel primo fine settimana, ben al di sotto delle stime iniziali che lo vedevano partire tra i 75 e gli 80 milioni. Anche a livello globale il risultato non è stato molto più entusiasmante: un incasso mondiale all'esordio che si è aggirato intorno ai 110 milioni di dollari.

Ma il guaio non è finito con l'apertura: il film ha anche subito un crollo nel secondo weekend, con una flessione enorme (circa 78%) rispetto al primo. Mettendo insieme i costi di produzione, i costi di marketing e le spese varie, The Marvels ha registrato perdite stimate intorno ai 237 milioni di dollari per Disney. Il totale raccolto nei cinema è stato di circa 206 milioni in tutto il mondo, con cifre che non sono bastate nemmeno a coprire il budget di produzione più i costi aggiuntivi.