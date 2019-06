The Batman: Zack Snyder approva Robert Pattinson come nuovo Cavaliere Oscuro

Pare che Zack Snyder approvi l'ingaggio di Robert Pattinson come nuovo eroe di Gotham in The Batman di Matt Revees.

Zack Snyder sembra approvare Robert Pattinson come protagonista in The Batman di Matt Reeves. Un utente ha infatti notato che il regista ha messo il proprio like ad un suo post sulla app Vero in cui veniva data la notizia dell'ingaggio di Pattinson come nuovo supereroe di Gotham.

"A quanto pare Zack Snyder ha il nostro stesso hype" così scrive un'altra persona che ha twittato lo screenshot con il "mi piace" di Zack Snyder. Il regista ha avuto a che fare solo due volte con l'iconico personaggio della DC Comics in occasione del divisivo Batman v Superman: Dawn of Justice e di Justice League . In quell'occasione era stato proprio lui a scegliere Ben Affleckper la parte, scatenando critiche preventive non diverse da quelle che ora investono proprio Robert Pattinson, placatesi, in quel caso, una volta uscito il film. Un legame molto forte quello di Zack Snyder con Affleck tanto da avergli riservato parole sentite e affettuose dopo che quest'ultimo aveva deciso di dare addio al ruolo.

Looks like Zack is as hyped as we are!! #Battinson pic.twitter.com/fPSO3yr8vR — Sam (@SamParkerMetal) 31 maggio 2019

L'annuncio ufficiale che Pattinson sarebbe stato il protagonista di The Batman di Matt Reeves è stato dato venerdi scorso dopo una serie di rumors che sono rimbalzati sulla stampa per un paio di settimane. In ballo c'era anche Nicholas Hoult. Al momento si sa che in questa nuova versione ci si focalizzerà più sull'aspetto da detective, tanto che il regista parla apertamente di un noir vero e proprio in cui saranno presenti numerosi antagonisti. L'idea pare sia quella di una trilogia e la Warner ora sta lavorando per convicere Pattinson a farla integralmente. Per quanto riguarda, invece, Snyder, il suo progetto Army of the Dead è ben avviato in pre-produzione con l'inclusione nel cast di Dave Bautista. L'idea è farlo uscire entro il 2020.