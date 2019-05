The Batman: Robert Pattinson è l'attore scelto da Warner Bros, è ufficiale

Robert Pattinson è stato scelto ufficialmente dalla Warner Bros. per interpretare l'Uomo Pipistrello in The Batman diretto da Matt Reeves.

Robert Pattinson sarà il protagonista di The Batman: la Warner Bros. l'ha annunciato ufficialmente pochi minuti fa. Sarà dunque lui il prossimo interprete di Batman nel nuovo film di Matt Reeves, in barba alle polemiche nate in rete qualche giorno fa quando avevano cominciato a diffondersi i primi rumor.

Voci di corridoio dicono che la major è stata talmente indecisa tra Robert Pattinson e Nicholas Hoult da aver convocato entrambi gli attori per più di un provino fino a qualche ora fa, ma quello che ha pesato maggiormente sulla scelta è stato il giudizio del regista, e Matt Reeves alla fine ha preferito Pattinson. Di sicuro si tratta di una scelta forte da parte della Warner Bros. che scontenterà molti fan: appena una settimana fa, infatti, erano partire online diverse petizioni per chiedere ai produttori di scartare lo storico protagonista della saga di Twilight. E nonostante, Robert Pattinson abbia dimostrato più volte ormai di essere un interprete dotato e anche piuttosto versatile (in questo articolo, per esempio, abbiamo raccolto le 5 performance in cui Robert Pattinson ha stupito e ha dimostrato di meritare il nuovo, importante ruolo).

Willem Dafoe: "Robert Pattinson ha il mento perfetto per Batman!"

Al momento, fanno sapere da Hollywood, l'accordo non è ancora del tutto chiuso, pare che manchi qualche dettaglio nell'accordo per interpretare tutta la trilogia ideata da Matt Reeves, ma solitamente si tratta di pure formalità. The Batman seguirà il processo formativo di Bruce Wayne come l'Uomo Pipistrello e, come giura Reeves, non avrà alcun impatto sul lavoro fatto da Ben Affleck nei film precedenti.