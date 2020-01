The Batman: le foto dal set svelano l'epoca in cui il film sarà ambientato?

Le foto dal set di The Batman confermerebbero l'epoca in cui il film di Matt Reeves sarà ambientato, come svela un'analisi attenta di Heroic Hollywood. I fan muoiono dalla voglia di saperne di più sulla nuova avventura dell'Uomo Pipistrello e le foto leaked scattate a Londra, a un attento esame, rivelerebbero qualche importante dettaglio.

I rumors su The Batman collocano l'ambientazione della storia negli anni '90 e c'è addirittura chi ipotizza che il film sia una sorta di prequel del Batman di Ben Affleck,ma le foto dal set suggerirebbero una Gotham City più moderna per il Batman di Robert Pattinson.

Possible set photos for #TheBatman!!!



Gotham police, Police cars and a Gotham news van can be seen pic.twitter.com/NslTZBikK7 — BATSOURCE (@Moonwarp) January 5, 2020

Le foto mostrano una serie di veicoli intorno alla scena del crimine, tra questi anche il furgone di Gotham Action News 4. Il logo HD sul furgone suggerirebbe, infatti, un'ambientazione più moderna degli anni '90. Per il momento è impossibile essere più precisi riguardo all'epoca di ambientazione della storia quindi restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

Al momento il plot di The Batman è ancora top secret, ma da quanto sappiamo finora al centro della storia troveremo un Bruce Wayne più giovane rispetto alla tradizione che metterà le sue doti di detective al servizio della lotta contro il crimine di Gotham City. Il film prevede la presenza di un nutrito gruppo di villain della tradizione inclusi Catwoman, Pinguino (interpretato da Colin Farrell come confermano le foto rubate dal set) e l'Enigmista. The Batman seguirà l'Uomo Pipistrello nei suoi anni formativi e potrebbe rappresentare il primo capitolo di una nuova trilogia con protagonista Robert Pattinson.

L'uscita al cinema di The Batman è fissata per il 25 giugno 2021.

The Batman: Matt Reeves in lite con Warner Bros. per tenere il film fuori dal DCEU?