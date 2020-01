The Batman: Colin Farrell sarà il Pinguino, la conferma nelle foto leaked

Colin Farrell nelle foto leaked dal set di the Batman nei panni del Pinguino, confermato ufficialmente il ruolo dell'attore irlandese nel cinecomic di Matt Reeves in fase di ripresa a Londra.

La lavorazione di The Batman è in corso a Londra e le nuove foto leaked dal set confermano le teorie dei fan, Colin Farrell sarà il Pinguino. Matt reeves ha già dato il via alle riprese del cinecomic atteso nei cinema nel luglio 2021.

L'hype per The Batman è alle stelle. Jeffery Wright, interprete del Commissario Jim Gordon, ha confermato via social media l'inizio delle riprese mentre le prime foto rubate dal set hanno fatto la loro comparsa sui social svelando, tra l'altro, la presenza di Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot, alias Pinguino, uno dei villain di The Batman confermati.

L'utente Twitter Wade Gravett ha postato varie foto che non svelano molto sulla trama, per adesso, ma offrono un primo sguardo a Colin Farrell. Nelle foto compare, inoltre, un misterioso motociclista vestito di nero e i fan si chiedono se dietro il casco con la visiera oscurata non si nasconda Robert Pattinson in persona, interprete di Bruce Bayne / Batman.

Is this London or Gotham.....?

Filming The Batman 🦇 outside my offices this morning! 👍 @empiremagazine pic.twitter.com/Mszt5wLcYG — Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020

Come vediamo dalle foto, Colin Farrell sfoggia la chioma argentata e tiene in mano l'arma preferita di Pinguino, un ombrello. Tra gli altri villain è confermata la presenza di John Turturro nel ruolo del boss Carmine Falcone, Zoë Kravitz sarà Selina Kyle alias Catwoman e Paul Dano si calerà nel ruolo dell'Enigmista.

The Batman: Zoe Kravitz svela il taglio di capelli di Catwoman? (FOTO)