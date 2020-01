The Batman: Matt Reeves in lite con Warner Bros. per tenere il film fuori dal DCEU?

Il regista di The Batman Matt Reeves sarebbe in conflitto con Warner Bros. per tenere il suo film al di fuori del DCEU, sulla scia del successo di Joker.

Secondo alcuni rumor, in casa Warner Bros. sarebbe in corso un conflitto tra il regista Matt Reeves e lo studio per tenere The Batman fuori dal DC Extended Universe.

Dopo i flop di Justice League e Suicide Squad, Warner Bros. sembra aver ritrovato la strada maestra piazzando successi come Aquaman e Shazam! che hanno risollevato le sorti del DCEU. Ora sono in arrivo Wonder Woman 1984, che promette garanzia di incassi, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), uno dei film più attesi del 2020 e il reboot di The Suicide Squad, affidato alle mani sapienti di James Gunn.

E' ovvio che, in fase di piena rinascita, Warner Bros. voglia tenere in seno al DCEU il nuovo lungometraggio su Batman, il suo eroe di punta. L'intento dello studio sarebbe, dunque, quello di creare una connessione più stretta con gli altri film rispetto al passato in vista di ulteriori utilizzi del personaggio interpretato da Robert Pattinson.

Il regista di The Batman, Matt Reeves, però non concorda con lo studio e starebbe insistendo per tenere il suo Uomo Pipistrello lontano dagli altri film perché molteplici cameo in aktre pellicole potrebbero causare una sovraesposizione.