Superman Legacy, Rachel Brosnahan sarà Lois Lane? La sua reazione ai rumor: "Sarebbe straordinario"

Nei giorni scorsi sono emerse in rete alcune indiscrezioni sulla possibile interprete di Lois Lane in Superman: Legacy e Rachel Brosnahan sembrava essere la favorita per la parte.

In attese di conferme ufficiali da parte della Warner, tutto quello che è emerso in rete negli ultimi giorni appartiene soltanto alla sfera dei rumor. Diverse le attrici che sarebbero in lizza per il ruolo di Lois Lane, tra cui Emma Mackey e Samara Weaving, ma a quanto pare la favorita numero uno sarebbe Rachel Brosnahan, star della serie Prime Video La fantastica signora Maisel.

L'attrice non ha voluto confermare o smentire l'indiscrezione, ma ne ha ugualmente parlato in una recente intervista ai microfoni di The View: "Ovviamente vi invito a prendere con le pinze tutto quello che leggete su Internet. Ma sì, sarebbe un qualcosa di straordinario".

Le riprese del film inizieranno a gennaio 2024. Di recente è stato proprio Gunn ad annunciare su Instagram l'avvio della fase di pre-produzione di Superman: Legacy, mentre l'attore che andrà a interpretare il nuovo uomo d'acciaio dopo l'uscita di Henry Cavill dal mondo DC non è ancora stato annunciato.

Superman, 5 attori che potrebbero essere il nuovo Uomo d'Acciaio nel DCU

La trama di Superman: Legacy

Come svelato nella prima sinossi di Superman: Legacy, il film dovrrebbe raccontare la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana nei panni di Clark Kent di Smallville, Kansas. È l'incarnazione della verità, della giustizia e dei valori americano, guidati dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda.

Superman: Legacy arriverà nelle sale l'11 luglio 2025. Si vocifera che il film potrebbe introdurre anche un nuovo Lex Luthor dopo l'interpretazione fortemente criticata di Jesse Eisenberg nello SnyderVerse.