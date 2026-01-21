Superman: lo script rivela una scena inedita con protagonista Krypto

Lo script di Superman, il film scritto e diretto da James Gunn che ha riportato sul grande schermo Clark Kent, contiene anche una scena tagliata con protagonista il cane Krypto.

Il file condiviso online permette ai fan di scoprire qualche dettaglio inedito del progetto che in estate ha ottenuto una buona accoglienza ai box office di tutto il mondo.

La scena tagliata con protagonista Krypto

Tra le pagine della sceneggiatura di Superman c'è infatti una scena con Krypto il Supercane che è stata girata e poi tagliata durante il montaggio.

Lo script di James Gunn si apriva infatti nella Fortezza della Solitudine e mostrava il simpatico amico dell'eroe mentre lottava contro un gruppo di abominevoli uomini di neve.

Krypto conduceva Superman attraverso l'area, dopo aver ucciso le creature, e Clark gli chiedeva di fermarsi.

Nell'estratto apparso online si legge: "Krypto trascina allegramente Superman oltre i cadaveri di giganteschi kaiju bianchi ricoperti di pelliccia, sparsi in un raggio di alcune centinaia di metri attorno alla fortezza." Superman gli dice quindi: "Krypto... Devi smetterla di uccidere... abominevoli [uomini delle nevi]".

Nei giocattoli e nel merchandise in vendita nei mesi prima dell'uscita del film nelle sale erano apparse alcune creature, poi non apparse sul grande schermo.

Matthew Eberle, che si era occupato degli effetti visivi, aveva inoltre confermato che quella sequenza era stata completata prima di essere tagliata, rimanendo inedita.

Krypto, tra le pagine dello script, sembra inoltre essere più violento e dark rispetto alla versione definitiva portata nelle sale.

Il futuro di Superman

La buona accoglienza riservata a Superman (di cui potete leggere la nostra recensione) ha portato al via libera alla produzione di un sequel in arrivo nel 2027 e di spin-off dedicati a personaggi molto amati come Jimmy Olsen (Skyler Gisondo) e Mister Terrific (Edi Gathegi). A giugno, inoltre, DC Studios e Warner Bros distribuiranno nelle sale Supergirl, il film con star Milly Alcock.

Nel cast della nuova avventura di Clark Kent torneranno i protagonisti David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult nei ruoli di Superman, Lois Lane e Lex Luthor.