Superman: Legacy, rivelati i favoriti per i ruoli di Clark e Lois? Le ultime indiscrezioni

I casting per Superman: Legacy sono in corso, e i nomi di alcuni attori iniziano ad essere abbinati ai ruoli principali... Chi potrebbe essere Clark Kent, e chi Lois Lane? Scopriamo le ultime indiscrezioni.

Continua la ricerca dell'Uomo d'Acciao per Superman: Legacy, e assieme all'interprete di Clark Kent, pare che negli ultimi giorni si stia decidendo anche chi presterà il volto a Lois Lane. Ma scopriamo cosa dicono le ultime indiscrezioni, e quanto vicini alla scelta sarebbero James Gunn e soci.

Abbiamo parlato a lungo di chi potrebbe interpretare Superman nel nuovo corso dell'universo DC, e di chi James Gunn potrebbe volere nel film da lui scritto e diretto, Superman: Legacy.

Finora, tra un rumor e l'altro, diversi nomi sono stati fatti, dalla star di Euphoria Jacob Elordi all'attore di Hollywood David Corenswet, ma pare che negli ultimi giorni si sia fatto un passo in più verso la risposta.

Superman: Legacy segnerà il nuovo inizio del DC Universe nel 2025

Possiamo chiamarli favoriti?

Secondo quanto riportato da CBM, che riprende un articolo dell'Hollywood Reporter, sarebbe infatti Corenswet il favorito per il ruolo di Clark Kent al momento, essendo tra coloro arrivati alla fase degli screen test che dovrebbe avere luogo dopo il Memorial Day.

Tra gli attori considerati, sembra ci fossero anche Tom Brittney di Grantchester e Andrew Richardson di A Call to Spy, ma questi sarebbero ormai fuori dalla corsa. Elordi, invece, non avrebbe proprio mai fatto alcun provino per la parte.

Inoltre, tra i papabili per il ruolo da protagonista sembrerebbe esserci anche Nicholas Hoult, erroneamente dato come contendente per la parte di Lex Luthor.

Tra le favorite per il ruolo di Lois Lane, la star di Mrs. Maisel Rachel Brosnahan, che parrebbe aver fatto un ottimo provino, ma ci sarebbero dubbi riguardo all'età (32 anni) dato che si punta ad attori molto giovani, che possano portare avanti il franchise per anni. Tra le altre attrici apparentemente in lizza, anche Emma Mackey di Sex Education, Samara Weaving di Finché morte non ci separi e Phoebe Dynevor di Bridgerton.

Superman: Legacy, James Gunn annuncia l'inizio dei lavori per il nuovo film DC

Ma vediamo un recap della situazione:

"Gli scoop del sabato su Superman: David Corenswet è uno dei front-runner per il film di Superman di James Gunn, con Tom Brittney che è anche lui tra quelli in lizza per il ruolo. Emma Mackey, Rachel Brosnahan, Phoebe Dynevor, Samara Weaving sono tra le attrici considerate per Lois Lane. E... Nicholas Hoult sarà Lex?" si legge nel tweet di Borys Kit di THR.

"Hoult è in lizza per Superman, non per Luthor" ci tiene a precisare Justin Kroll di Deadline, e poi aggiunge "Per essere chiari, non sono ancora vicini al redigere una shortlist, figurarsi allo scegliere l'interprete definitivo per Superman, per cui usare il termine frontrunner potrebbe essere una leggera esagerazione".

Ad ogni modo, sembra che la ricerca sia in corso, e che ci si stia quantomeno avvicinando alla "fine del tunnel"... Secondo voi, tra gli attori sopra citati, chi potrebbe avere più chance?