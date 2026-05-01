Someone Like You – L’eco del cuore: trama, cast e durata del film in onda stasera su Rai 1

Una storia d'amore che resiste al tempo e alle prove della vita: questo è, in breve, Someone Like You - L'eco del cuore, il film che va in onda stasera su Rai 1 alle 21:30.

Tratto dal romanzo omonimo dell'autrice bestseller Karen Kingsbury questo dramma romantico e familiare è prodotto dalla società della stessa scrittrice, che ne ha affidato la regia Tyler Russell, figlio della Kingsbury.

La trama completa di Someone Like You - L'eco del cuore

Someone Like You - L'eco del cuore: una scena del film

Dawson Gage è un giovane architetto legato da sempre a London Quinn, amica d'infanzia e presenza costante della sua vita. Nel tempo il loro rapporto è cresciuto fino a diventare un legame profondo, sospeso tra amicizia e amore mai completamente dichiarato.

La morte improvvisa di London spezza ogni equilibrio e costringe Dawson a confrontarsi con un dolore difficile da elaborare. In un momento così drammatico emerge però una scoperta inattesa: London aveva una sorella gemella, separata alla nascita a seguito di una scelta legata alla fecondazione assistita.

Spinto dal bisogno di dare senso alla perdita, Dawson avvia una ricerca che lo porta fino ad Andi Allen, una giovane donna cresciuta ignara della propria origine. Il loro incontro apre una frattura emotiva complessa: da una parte il dolore, dall'altra la necessità di ricostruire identità e legami familiari mai conosciuti.

Il lutto diventa così il principio della trasformazione: ogni personaggio sarà ora chiamato a ridefinire il proprio rapporto con amore, in un percorso che intreccia scherzi del destino e verità personali.

Someone Like You - L'eco del cuore si inserisce nel solco di quei melodrammi romantici contemporanei dove la dimensione sentimentale si intreccia spesso con temi queli fede, famiglia e redenzione.

Sarah Fisher guida il cast con un doppio ruolo

Someone Like You - L'eco del cuore: una scena del film

Someone Like You sceglie di affidare a Sarah Fisher ben due personaggi, rafforzando così il tema dell'identità e del legame biologico tra le due sorelle separate alla nascita.

Ecco il cast, con attori e personaggi:

Jake Allyn - Dawson Gage

Sarah Fisher - London Quinn / Andi Allen

Lynn Collins - Louise Quinn

Scott Reeves - Larry Quinn

Robyn Lively - Dr. Jenny Allen

Bart Johnson - Dr. Jim Allen

Austin Robert Russell - Matt Bryan

Brandon Hirsch - Carl Smith

Quanto dura e dove vedere Someone Like You

Someone Like You - L'eco del cuore: una scena del film

Someone Like You - L'eco del cuore andrà in onda stasera su Rai 1 alle 21:30, subito dopo la puntata di Affari Tuoi. Il film sarà disponibile anche in streaming gratuitamente su RaiPlay, in contemporanea rispetto alla messa in onda in chiaro e on demand (è già disponinbile su Prime Video per gli abbonati).

Con una durata di 130 minuti, il film sarà trasmesso, pause pubblicitarie comprese, fino alle 23:40, quando passerà la linea al TG1 della notte.