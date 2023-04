Superman: Legacy, James Gunn annuncia l'inizio dei lavori per il nuovo film DC

La fase di pre-produzione ha inizio per Superman: Legacy, il nuovo film DC che porterà sullo schermo una versione inedita di Clark Kent a.k.a. Superman. L'annuncio arriva direttamente da James Gunn, sceneggiatore e regista della pellicola.

Sebbene non sia ancora stato comunicato nulla riguardo agli interpreti di Superman: Legacy, sembra che i lavori per il nuovo lungometraggio DC siano ora in pieno svolgimento, con James Gunn che ha voluto renderci partecipi dell'avvio della fase di pre-produzione tramite un post su Instagram, tra l'altro in un giorno molto particolare per il personaggio titolare.

"Sono onorato di essere parte di questa eredità. E quale giorno migliore dell'anniversario di Superman per buttarsi a capofitto nella pre-produzione di #SupermanLegacy? Costumi, scenografie e molto altro sono ora in fase di lavorazione".

Superman, 5 attori che potrebbero essere il nuovo Uomo d'Acciaio nel DCU

Superman: Legacy sarà il caposaldo del primo capitolo del DCU Gods and Monsters, e ci darà un assaggio della visione di James Gunn e Peter Safran per quello che sarà il percorso della DC al cinema e in televisione negli anni a venire.

Superman: Legacy arriverà nel 2025 al cinema. Quali aspettative avete per questo film?