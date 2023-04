Superman: Legacy introdurrà un nuovo Lex Luthor? (RUMOR)

Emergono nuovi dettagli sulla possibilità di un recasting per il ruolo di Lex Luthor, celebre nemesi dell'Uomo d'acciaio, in vista di Superman: Legacy.

Cresce l'attesa attorno a Superman: Legacy, primo film che segnerà il corso del nuovo DC Universe al cinema, e sarà scritto e diretto da James Gunn. Il casting dei vari personaggi non è ancora iniziato, ma sono emersi nuovi rumor attorno alla possibile introduzione di un nuovo Lex Luthor, nemesi storica dell'uomo d'acciaio.

A lanciare l'indiscrezione è stato l'insider Jeff Sneider ai microfoni del podcast The Hot Mic: "Mi hanno detto che Lois Lane, Jimmy Olsen e Lex Luthor appariranno nel film. E sceglieranno un nuovo attore per interpretare Lex".

Considerando come anche per la parte di Clark Kent/Superman verrà scelto un nuovo attore, e molto più giovane di Henry Cavill, è altamente probabile che venga fatto lo stesso con Lex Luthor. L'ultimo a interpretare il celebre villain sul grande schermo è stato Jesse Eisenberg, ma la versione del suo personaggio è stata fortemente criticata dai fan della DC.

Il reboot della storia di Clark Kent dovrebbe arrivare l'11 luglio 2025 nelle sale americane e segnerà l'inizio di una nuova fase della storia di Superman sul grande schermo dopo i progetti con star Henry Cavill. Come svelato nella prima sinossi di Superman: Legacy, il film dovrrebbe raccontare la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana nei panni di Clark Kent di Smallville, Kansas. È l'incarnazione della verità, della giustizia e dei valori americano, guidati dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda.