Superman, 5 attori che potrebbero essere il nuovo Uomo d'Acciaio nel DCU

C'è tanto entusiasmo in casa DC e Warner Bros. Discovery per l'annuncio dell'organizzazione del nuovo DCU targato James Gunn e Peter Safran, che attendevamo tutti con ansia fin da quando i due produttori sono stati messi a capo dei DC Studios.

E sebbene ci sia ancora molto da fare, scoprire e capire, il primo capitolo del piano decennale anticipato da James Gunn, denominato Chapter 1: Gods and Monsters, sembra aprire le porte a tante novità, a partire dagli interpreti che daranno vita ai vari Superman e Batman di nuova generazione.

Guardiani della galassia: James Gunn sul set col fratello Sean Gunn che dà vita a Kraglin in motion picture

Nel suo videoannuncio, Gunn ci ha tenuto a ribadire che si cercherà una carenza di fondo tra i diversi titoli che andranno a comporre il DCU (facendo un distinguo per quelli che invece fanno parte della linea editoriale Elseworlds, come The Batman o Joker) anche tramite i casting, utilizzando ove possibile gli stessi attori, sia per il formato live-action, sia, ad esempio, per quello animato.

Per cui la curiosità su chi porterà sullo schermo tali personaggi, e in particolare alcuni, non smette di crescere, anzi, nei mesi a venire aumenterà sicuramente. E quale eroe se non Superman, specialmente dopo tutta la débâcle di Henry Cavill, può generare maggiore chiacchiericcio in tal senso?

Superman alla riscossa

Batman v Superman: Zack Snyder e Henry Cavill durante le riprese

Mentre un altro progetto dedicato al personaggio, il Superman scritto da Te-Nehisi Coates e prodotto da J.J. Abrams (che dovrebbe figurare un protagonista afroamericano) pare essere ancora in carreggiata - come parte di Elseworlds -, l'attenzione al momento è tutta sull'Uomo d'Acciaio del DCU.

"Ok, il prossimo progetto è quello grosso, il vero inizio del DCU: Superman Legacy" ha infatti dichiarato James Gunn nel corso del recente videoannuncio: "È scritto da me, sono nel mezzo della stesura della sceneggiatura, e mi sto divertendo un mondo. Superman arriverà nelle sale l'11 luglio 2025".

"Superman Legacy sarà focalizzato sul tentativo di Superman di trovare un equilibrio tra la sua eredità kryptoniana e quanto appreso crescendo tra gli umani" fa sapere inoltre Peter Safran, che come si legge su Variety aggiunge poi, riprendendo lo storico motto del personaggio (tra l'altro, recentemente aggiornato): "È la personificazione di verità, giustizia e dello stile di vita americano. È la gentilezza in un mondo che crede che essere gentili faccia troppo vecchia scuola, che sia obsoleto".

Superman: Legacy, il nuovo uomo d'acciaio sarà molto più giovane di Henry Cavill

The Suicide Squad: Missione Suicida, Idris Elba e James Gunn in una foto dal set

Avremo dunque un nuovo Superman che farà da apripista per la prossima era dei personaggi DC sullo schermo e conclude lo stesso Gunn: "Superman è per tutti. È un film per ogni fascia demografica (il termine specifico in inglese è "Four Quadrant Movie", ndr.) che dovrebbe parlare e rivolgersi a tutti nel mondo". A chi sarà affidato, allora, l'arduo compito di interpretare il Superman di nuova generazione? Proviamo insieme a dare un'occhiata ad alcuni tra i fancast più gettonati, interessanti e forse anche inaspettatamente adatti per il ruolo di Clark Kent.

James Gunn rivoluziona il DC Universe: ecco a voi "Gods and Monsters"

1. Jacob Elordi

Jacob Elordi in un'immagine

La star di Euphoria è ormai da tempo uno dei nomi che sul web viene più frequentemente accostato al personaggio, tanto che il tweet di un fan che riportava proprio il rumor di un suo casting è arrivato anche alle orecchie di James Gunn (che ha poi categoricamente smentito anche solo l'inizio di una fase di casting per la parte). A pensarci bene, però, Jacob Elordi, non ci starebbe mica male nei panni di Clark Kent: il phisique du role sembra esserci, e anche se fino ad ora ha ricoperto una relativamente misurata varietà di ruoli - dalla rom-com Netflix The Kissing Booth al film con Ben Affleck e Ana de Armas Acque Profonde, tornando ovviamente all'acclamata serie di HBO Euphoria -, l'attore australiano è riuscito a farsi notare al punto da ottenere un altro agognato ruolo per un giovane interprete: quello di Elvis Presley nel biopic su Priscilla Presley targato Sofia Coppola. Superman potrebbe essere il prossimo?

Elvis and Me: Jacob Elordi e Cailee Spaeny sono Elvis e Priscilla Presley sul set di Sofia Coppola (FOTO)

2. Austin Butler

Austin Butler in un'immagine

E a proposito di Elvis... come non inserire nella mischia anche chi si è recentemente distinto proprio per la sua grande interpretazione del Re del Rock 'n' Roll, che gli è valsa anche un Golden Globe e la nomination agli Oscar? Quello di Austin Butler è probabilmente uno dei nomi più "caldi" del momento. Lui, poi, di certo non è avverso a ruoli da protagonista fantasy (Shannara) o al mondo dei cinecomic (ve lo ricordate in Arrow?) e, seppur giovane, ha già mostrato grande versatilità nella sua carriera, partendo da Disney e Nickelodeon per arrivare a lavorare con i grandi come Tarantino, Luhrmann, Jarmusch e a breve anche Villeneuve per Dune: Part Two. E ok che ha già un personaggio iconico associato al suo volto e nome, ma si può sicuramente fare spazio anche per un altro, non trovate?

Elvis, Austin Butler si è immedesimato nel personaggio: "Non ho visto la mia famiglia per tre anni"

3. David Corenswet

David Corenswet in un'immagine

Uno che ha proprio la faccia da Clark Kent è innegabilmente David Corenswet, attore americano che ha trovato popolarità grazie alle sue collaborazioni con Ryan Murphy nelle serie Netflix The Politician e Hollywood, e che presto sarà tra i protagonisti della serie tv di Darren Aronofsky, The Answers. Corenswet è uno dei "Darling" del web quando si tratta di Superman e di potenziali interpreti per il ruolo, poiché sono in molti ormai ad accostare il volto della star a quello dell'eroe DC.

Lucy Hale con David Corenswet nella serie di Darren Aronofsky, The Answers: tutti i dettagli

4. Wolfgang Novogratz

Wolfgang Novogratz in un'immagine

E a proposito di Netflix, un altro volto familiare per gli abbonati della piattaforma, nonché un nome che sta guadagnando sempre più terreno tra i fancast del web, è Wolfgang Novogratz, che abbiamo visto in produzioni come Sierra Burgess is a Loser e Feel the Beat, ma anche il film dell'autore di Euphoria Sam Levinson, Assassination Nation. La faccia da bravo ragazzo non manca, e "l'aria da Smallville" gli donerebbe parecchio (sarà l'influenza delle atmosfere di Feel the Beat a farcelo dire?)... una chance come interprete di Clark Kent se la meriterebbe secondo voi?

5. Charles Melton

Charles Melton un'immagine dell'attore

Questo ragazzo alle superiori giocava football... in Kansas. Non sappiamo se aveva anche dei superpoteri, ma potrebbe sempre acquisirne per finta sullo schermo se venisse scelto per interpretare l'ultimo figlio di Krypton, no? Charles Melton, classe '91, è noto ai più per essere il Reggie di Riverdale (il secondo, subentrato a Ross Butler quando ha abbandonato il ruolo per dedicarsi alla serie Netflix Tredici), ma sta già riempiendo il curriculum di ruoli piuttosto diversi tra loro. Da Bad Boys for Life a Il sole è anche una stella, da Nessuno di speciale a American Horror Stories, e ora con la nuova Peacock di Rian Johnson Poker Face, Melton si sta costruendo una carriera niente male, e diventare il prossimo Uomo d'Acciaio potrebbe essere davvero la ciliegina sulla torta.