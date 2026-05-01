Avatar 4, dal cast arrivano aggiornamenti: nel prossimo film è previsto un salto temporale

Dimenticate la Pandora che avete imparato a conoscere finora, perché il quarto atto della saga di Avatar sta per rimescolare totalmente le carte in tavola. A confermarlo è Trinity Jo-Li Bliss, il volto di Tuk, che ha confermato la teoria che stava infiammando la community, ovvero un salto temporale in avanti per il prossimo capitolo, definito "epico" dagli stessi protagonisti.

Oltre la superficie di Avatar: ecosistemi e abissi narrativi

Trinity Jo-Li Bliss ha svelato dettagli importanti su Avatar 4 durante un'intervista con The Direct, spiegando come la produzione abbia finora completato soltanto una piccola porzione delle riprese, mentre si concentrava sulla fase che precede questo massiccio spostamento cronologico.

Avatar: Fuoco e Cenere, una scena

L'idea è quella di utilizzare il tempo come una sorta di lente d'ingrandimento, un escamotage che servirà a proiettare la storia in una dimensione inedita in avanti, per esplorare aree e culture di Pandora che sono rimaste protette dal mistero. "Abbiamo girato come una prima piccola sezione di esso, e questo accade prima di questo epico salto temporale, che espanderà davvero questa storia dai piani dei personaggi, agli ecosistemi di Pandora, ed è come se...", ha dichiarato l'attrice, quasi faticando a trovare le parole per descrivere la vastità del lavoro di Aline Brosh McKenna e del team creativo.

Secondo la giovane star, quanto visto finora è solo un assaggio, un preludio a qualcosa di molto più viscerale. "Abbiamo a malapena toccato la punta dell'iceberg per quanto riguarda ciò che sappiamo di questo mondo e di questi personaggi, e di quanto in profondità possano andare", ha sottolineato, lasciando intendere che il livello di immersione promesso dal quarto capitolo sarà senza precedenti.

Invecchiare con Tuk: il paradosso del tempo reale

L'aspetto forse più sconvolgente dell'intera produzione risiede però nel legame simbiotico tra la realtà e la finzione. Trinity Jo-Li Bliss ha messo a nudo una verità che pochi blockbuster possono vantare: la crescita biologica del cast che avviene in parallelo con quella dei loro avatar digitali.

Una scena di Avatar

La lavorazione di Avatar 4 è iniziata quando lei era ancora una bambina, e oggi si ritrova a gestire una Tuk adolescente in un contesto narrativo che ha richiesto anni di preparazione. "Spero davvero che potremo continuare. Ma sì, abbiamo girato un pochino e lo ricordo bene. In realtà, nonostante avessi nove anni, proprio perché si trattava di una questione di salto temporale... ora ne ho sedici. Non è un po' folle?".

Con le date di uscita blindate - il 21 dicembre 2029 per il quarto film e il 19 dicembre 2031 per Avatar 5 - è chiaro che James Cameron stia giocando una partita a lungo termine. La scommessa è quella di offrire al pubblico un'evoluzione organica, dove il tempo non è un nemico da combattere con il trucco o la CGI, ma un alleato prezioso per dare spessore a un'epopea che, dopo decenni, continua a promettere meraviglie.