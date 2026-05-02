One Piece o Naruto? I fan giapponesi votano il loro manga preferito ed è (ancora una volta) uno spokon

Se l'Occidente venera i colossi mediatici come Dragon Ball, Naruto e One Piece, il pubblico giapponese ragiona con una sensibilità diversa. Un recente censimento digitale sulla piattaforma Ranking.net, attraverso la sezione Everyone's Ranking, ha scatenato oltre 38.000 preferenze per decidere quale sia l'opera più magnetica di sempre. E qui arriva la conferma: lo spokon di Slum Dunk è (ancora) amatissimo.

L'ascesa dei pesi massimi: quando il canestro batte la pirateria

One Piece, il titano di Eiichiro Oda che domina le classifiche da quasi tre decenni, si è dovuto inchinare, scivolando in una timida quinta posizione con un punteggio di 77,1 su 100. Ancora peggio è andata a Naruto, che ha quasi rischiato di sparire dal radar dei grandi, agguantando a fatica il nono posto. Questi dati suggeriscono una frattura netta tra la popolarità commerciale e l'effettivo interesse narrativo che una storia riesce a seminare nel tempo tra i lettori locali.

The Fist Slam Dunk: una scena del film

In cima alla piramide dei desideri nipponici siede, con un certo distacco tra l'altro, Slam Dunk. Il capolavoro di Takehiko Inoue ha incassato 80,8 punti, un risultato che profuma di leggenda considerando che è l'unico manga sportivo presente in tutta la top 10. La sua forza? Una scrittura ancorata alla realtà, capace di costruire personaggi che sembrano respirare fuori dalle pagine. Ma non dovrebbe stupire, l'opera completa vanta più di 170 milioni di copie vendute nel mondo, facendolo piazzare nella top ten dei manga più venduti di sempre.

Subito dietro, con 80,4 punti, ringhia l'inquietante Attack on Titan. La medaglia d'argento per Hajime Isayama non stupisce nessuno: la sua architettura fatta di colpi di scena brutali e complessi è ormai materia di studio. A chiudere il podio dei sogni troviamo Hunter x Hunter con 79,8 punti. Il lavoro di Yoshihiro Togashi, nonostante le sue pause infinite, resta un labirinto psicologico talmente raffinato da surclassare prodotti decisamente più regolari nella pubblicazione. È la vittoria della densità sulla quantità, un segnale che i fan non perdonano la superficialità.

Tradizioni e nuovi fenomeni: la coda della classifica

Guardando oltre il podio, la gerarchia si fa ancora più interessante e, per certi versi, spietata verso i cosiddetti "intoccabili". Al quarto posto resiste l'eterno Dragon Ball, che riesce nel paradosso di stare davanti al suo successore spirituale One Piece.

Locandina di The First Slam Dunk

Seguono a ruota opere che hanno saputo mescolare generi diversi con coraggio: Assassination Classroom si prende la sesta piazza, seguito dalla perfezione alchemica di Fullmetal Alchemist e dall'anarchia geniale di Gintama. Prima che la serranda si abbassi con il decimo posto occupato dal fenomeno pop Spy x Family, troviamo il già citato Naruto.

Questa lista dimostra che non bastano i record di incassi per scalare le vette dell'interesse: contano lo spessore emotivo, il coraggio di osare e la capacità di lasciare un solco nel lettore. In un mercato che sforna titoli a ritmo industriale, vedere vecchie glorie come Slam Dunk ancora sul trono è la prova che la grande letteratura disegnata non ha data di scadenza.